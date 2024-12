MORH o Milanovićevoj izjavi s debate: 'Ili svjesno obmanjuje ili ne zna procedure...'

Ministarstvo obrane RH u utorak je demantiralo izjavu predsjednika Zorana Milanovića u sinoćnjem sučeljavanju na HRT-u, istaknuvši da Milanović ponovno obmanjuje javnost o nabavama za Hrvatsku vojsku te da je bio upoznat sa svim dokumentima oko nabavke letjelica Bayraktar. Aktualni predsjednik RH i predsjednički kandidat Milanović u sučeljavanju na HRT-u , na kojem je sudjelovalo svih osam kandidata, rekao je da su bespilotne letjelice Bayraktar nabavljeni bez studije i bez zahtijeva Glavnog stožera OSRH, a iz MORH-a u demantiju navode kako je Milanović ponovno iznio neistine na račun Ministarstva obrane.

"Predsjednik Milanović pokušava obmanama i dezinformacijama osporiti iznimno velika ulaganja u modernizaciju i opremanje Hrvatske vojske, a njegove teze pojavljuju se i u dijelu medijskog prostora", priopćeno je iz MORH-a. Dodaju da je tako Milanović "sinoć ustvrdio da je nabava besposadnih zrakoplovnih sustava Bayraktar TB2 – korupcija i da se ti sustavi nabavljaju '(…) bez ikakvih studija, u ovom slučaju taktičko-tehničke studije, i bez zahtjeva Glavnog stožera'.

Ministarstvo obrane ističe da Milanović "ili svjesno obmanjuje ili ne zna procedure koje bi mu kao predsjedniku i vrhovnom zapovjedniku Oružanih snaga trebale biti jako dobro poznate". Naime, dodaju iz MORH-a, "Oružane snage RH izradile su Taktičku studiju Razvoj sposobnosti naoružanih besposadnih zrakoplovnih sustava OS RH te su iskazale potrebu za prioritetnom i žurnom nabavom naoružanog besposadnog zrakoplovnog sustava Bayraktar TB2, kroz višegodišnje financiranje u razdoblju od 2024. do 2026. godine. Predsjednik Milanović pravodobno je upoznat s tom studijom i ostalim dokumentima".

MORH nadalje podsjeća da je "saborski Odbor za obranu 25. rujna 2024. jednoglasno dao mišljenje kojim su članovi tog Odbora podržali nabavu Bayraktara. Na toj je sjednici Odbora bio i načelnik Glavnog stožera general-pukovnik Tihomir Kundid, koji je obrazložio zašto su Hrvatskoj vojsci potrebni ti besposadni zrakoplovni sustavi, koje su njihove prednosti i značajke". Ministarstvo obrane provelo je, u skladu sa člankom 41. Zakona o javnoj nabavi navedeni postupak javne nabave. Vlada RH donijela je odluku o davanju suglasnosti za nabavu Bayraktara, dodaje se u priopćenju.

"Predsjednik osobno, ali i u dijelu medijskog prostora pokušavaju se nametnuti neistinite teze o nabavama Ministarstva obrane za Hrvatsku vojsku", ističe MORH. Dodaje da se "tako na portalu Telegram pojavio jedan u nizu tekstova kojim se ovaj put iznose dezinformacije o nabavi raketnog sustava HIMARS M142 pod senzacionalističkim i potpuno netočnim naslovom - 'Kako je MORH neshvatljivo zeznuo nabavku moćnih američkih HIMARS-a koje su hrvatski građani platili stotine milijuna eura' ".

No, kažu iz MORH-a, "činjenice i istina su sljedeće: Ministarstvo obrane nabavlja moćni raketni sustav velike vatrene moći koji u Europi imaju tek tri zemlje – Poljska, Ukrajina i Rumunjska". "Nakon što smo s američkom Vladom potpisali ugovor o nabavi tog raketnog sustava koji će Hrvatskoj biti isporučen 2028., u bilo kojem trenutku možemo naručiti i rakete dometa većeg od 70 kilometara, odnosno one od 300 kilometara. Za to je potreban tek aneks postojećem ugovoru, a o svim eventualnim budućim nabavama MORH-a javnost će na vrijeme biti upoznata", navode iz MORH-a.

Zaključno iz Ministarstva obrane RH podsjećaju da je i nabavu HIMARS-a saborski Odbor za obranu podržao je jednoglasno. "Načelnik Glavnog stožera objasnio je tad što nabava HIMARS-a, najpreciznijeg i najučinkovitijeg takvog sustava, znači za Hrvatsku vojsku", priopćio je MORH.