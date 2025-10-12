Naši Portali
INCIDENT U KALIFORNIJI

VIDEO Helikopter izgubio kontrolu i srušio se: Petoro ozlijeđeno, objavljene dramatične snimke

12.10.2025.
u 11:52

Dramatične snimke koje su se ubrzo pojavile na društvenim mrežama prikazuju helikopter kako se u zraku nekoliko puta okreće prije nego što se srušio među palme

Pet osoba, uključujući jedno dijete, završilo je u bolnici nakon što se helikopter srušio u kalifornijskom gradu Huntington Beachu. Nesreća se dogodila u subotu oko 14 sati po lokalnom vremenu, a letjelica je, prema lokalnim medijima, i više od dva sata nakon pada ostala zaglavljena između stubišta i palmi.

Dramatične snimke koje su se ubrzo pojavile na društvenim mrežama prikazuju helikopter kako se u zraku nekoliko puta okreće prije nego što se srušio među palme. Očevici su opisali kako je letjelica iznenada počela gubiti visinu, a zatim izgubila kontrolu.

„Čuo se čudan zvuk, odmah se vidjelo da nešto nije u redu“, rekao je svjedok Kevin Bullat za CBS. „Pogledao sam i vidio helikopter kako se vrti i pada... moj prijatelj je vidio krhotine kako lete preko ceste.“ Uzrok nesreće još uvijek nije poznat, a istraga je u tijeku.

