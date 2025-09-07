VIDEO/FOTO Pogledajte kakve manevre su izvele hrvatske zračne snage

Danas je u Gornjoj Stubici održan je središnji dio 28. Susreta za Rudija, manifestacije posvećene herojskom pilotu iz Domovinskog rata, brigadnom generalu Rudolfu Perešinu. Letački program obuhvatio je nastupe pripadnika Hrvatskog ratnog zrakoplovstva s avionima Rafale i helikopterima Black Hawk i Kiowa Warrior, dok su u programu sudjelovali i pripadnici Slovenske vojske te Ministarstva unutarnjih poslova RH.

Uz letački program, manifestacija je uključivala i kulturne, sportske i turističke sadržaje. Na izložbenom prostoru Ministarstva obrane posjetitelji su mogli saznati više o karijeri vojnih pilota.

Svečano otvorenje manifestacije održano je u Spomen parku Rudolfa Perešina, uz nazočnost obitelji, izaslanika predsjednika Republike, zapovjednika HRZ-a i drugih visokih dužnosnika. U prigodnim obraćanjima istaknuta je važnost životnog puta Rudolfa Perešina, od povijesnog preleta 1991. godine do njegove pogibije u operaciji Bljesak 1995. godine.

VIDEO/FOTO Pogledajte moćne prelete hrvatskih zračnih snaga: Rafalei, Black Hawk, Kiowa napravili spektakl

General-bojnik Michael Križanec podsjetio je kako su vrijednosti Rudolfa Perešina ugrađene u temelje HRZ-a, dok je državni tajnik Tomislav Galić naglasio da zvuk preleta Rafalea simbolizira slobodu i pobjedu. Manifestacija je održana pod pokroviteljstvom predsjednika RH, Vlade RH i gradonačelnika Zagreba, a organizirali su je Općina Gornja Stubica i Zagrebački zrakoplovno-tehnički savez.