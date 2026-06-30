Plenković odbio Milanovićev poziv pa poručio: 'Neka zove Vučića'

Predsjednik Vlade i HDZ-a Andrej Plenković komentirao je poziv predsjednika RH Zorana Milanovića da se hitno sastanu na Pantovčaku zbog pritisaka Vlade na načelnika Glavnog stožera i ugrožavanja sustava zapovijedanja u OSRH, poručivši mu "neka zove Vučića".

"Neka zove Vučića", kratko je odgovorio Plenković novinarima prije sjednice Predsjedništva i Nacionalnog odbora HDZ-a upitan za komentar činjenice da ga je predsjednik Milanović pozvao na hitan sastanak zbog pritisaka Vlade na načelnika Glavnog stožera i ugrožavanja sustava zapovijedanja u OSRH.

Predsjednik Sabora Gordan Jandroković je pak, upitan o svađi između Milanovića i Ministarstva obrane vezano uz odlazak pripadnika Oružanih snaga na mimohod u Pariz, rekao da je pravno apsolutno u pravu ministar obrane Ivan Anušić, a to govore i svi pravni stručnjaci. "Pravno čista situacija, politički po meni još čišća. Zato što će tamo doći sve zemlje članice EU. Dakle, mi nećemo, a svi ostali će doći", kazao je.

"Što su oni svi glupi i zli, a mi smo pametni i dobri? To je jedna štetna poruka koja dolazi od predsjednika Republike, to nije u interesu Republike Hrvatske, to je očito neki njegov hir ali državni dužnosnici, posebno oni koji donose odluke, nemaju pravo na hir. Oni moraju voditi računa o tome što je državni interes i što je interes naroda", istaknuo je. Upitan što će se dogoditi ako načelnik Glavnog stožera Tihomir Kundid ne ispoštuje odluku ministra obrane Anušića o odlasku pripadnika Oružanih snaga na mimohod u Pariz, Jandroković je odgovorio da je tu premijer potpuno jasan. "On će izgubiti njegovo povjerenje. On mora imati povjerenje predsjednika Republike i Vlade RH te ministra obrane. Ako to povjerenje ne postoji i ako se odluči na to da prekrši zakon onda je tu vrlo jednostavan odgovor - on će zaista onda morati otići", poručio je.

I potpredsjednik Vlade i ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved smatra da Zakon o obrani jasno propisuje nadležnost ministra obrane za donošenje odluke i na temelju te odluke zapovijed načelnika Glavnog stožera o upućivanju pripadnika Hrvatske vojske u Pariz. "Stvari su više nego jasne", kazao je. Upitan za komentar činjenice da se u ovom slučaju Milanović poziva na Ustav, Medved je odgovorio: "Što to možemo još očekivati ako ne poštujemo zakon". "Na što ćemo se još pozivati kad govorimo o toj mogućnosti pozivanja na Ustav. Čemu nam onda zakoni?", rekao je.

Napominjući da se nije čuo s Kundidom, Medved je kazao da od njega očekuje da poštuje zakon. Dodao je i kako ne zna ni za kakve prijetnje Kundidu koje je spominjao Milanović. Naime, nakon što je Plenković najavio sudjelovanje pripadnika Hrvatske vojske na vojnom mimohodu u Parizu, Milanović je uzvratio da vojnici neće ići bez njegove suglasnosti kao predsjednika i vrhovnog zapovjednika. Premijer je uzvratio da za takvo ceremonijalno sudjelovanje nije potrebna predsjednikova suglasnost te da odluku ministra obrane Ivana Anušića treba provesti Glavni stožer Oružanih snaga, odnosno načelnik Tihomir Kundid.

Ministar Anušić rekao je ranije danas da će načelnik Glavnog stožera Tihomir Kundid, ako ne poštuje njegovu odluku o odlasku pripadnika Oružanih snaga na mimohod u Pariz, prekršiti Zakon o obrani i izgubiti povjerenje premijera i Vlade RH.

Predsjednik Zoran Milanović, koji je ranije rekao da HV neće ići na francuski mimohod, u utorak je novinarima kazao da vojska funkcionira po principu subordinacije i jednog čelništva, dodavši da se načelnika Glavnog stožera Oružanih snaga neće "šutati" i potjerati s dužnosti. U utorak popodne uslijedio je Milanovićev poziv premijeru Plenkoviću na hitan sastanak zbog "pritisaka Vlade na načelnika Glavnog stožera i ugrožavanja sustava zapovijedanja u OSRH".