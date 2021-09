VIDEO Dostavljao hranu usred oluje, pa pokrenuta potraga za njim: 'Želim mu donirati novac'

Oluja Ida pogodila je početkom tjedna sjevernoistočnu obalu SAD-a, a trenutne brojke govore o tome da je poginulo najmanje 41 osoba. Vlasti su pozvale građane da ostanu doma, dućani su bili zatvoreni kao i javni prijevoz, no u svom tom metežu i katalizmi dostava hrane je radila.

Muškarac za kojeg se vjeruje da je zaposlenik poznate službe za dostavljanje hrane GrubHub snimljen je kako u utorak navečer hoda kroz vodu koja mu je došla do struka gurajući pritom svoj bicikl i noseći u drugoj ruci vrećicu s hranom i to sve usred oluje.

Snimka objavljena na Twitteru izazvala je žestoke kritike upućene kompaniji jer nisu zaustavili dostave u trenutku kad su vlasti proglasile izvanredno stanje.

And through it all! @Grubhub delivery still out there bringing your dinner #ida #flooding #brooklyn pic.twitter.com/2baP69JXhW