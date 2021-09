Kaos u New Yorku: Najmanje 23 poginulih u poplavama, među njima i dvogodišnjak

Poplave su usmrtile najmanje 23 ljudi, nosile automobile, poplavile podzemnu željeznicu i prizemljile zrakoplove u New Yorku i New Jerseyu kao podsjetnik na uragan Idu koji je u to područje donio obilne kiše.

Devetero je poginulih u New Yorku, dok je još 14 tijela pronađeno je u New Jerseyju. Broj mrtvih i dalje raste, a vlasti govore da se većinom radi o smrtima ljudi koji su živjeli u suterenima koji su zbog oluje poplavljeni.

Među žrtvama je pronađen i dvogodišnji dječak čije je beživotno tijelo pronađeno u stanu zajedno s 50-godišnjakom i 48-godišnjakinjom, prenosi NBC.

Gradonačelnik New Yorka Bill de Blasio opisao je stanje u srijedu navečer kao "povijesnu nepogodu", a nacionalna meteorološka služba prvi je put otkad postoji izdala alarm na poplave u metropoli.

U četvrtak ujutro hitne službe izašle su na teren pokušavajući osposobiti prometni sustav kojim se služe milijuni ljudi gusto naseljenog megapolisa.

A bus driver in Queens, N.Y., managed to get passengers safely through flooding caused by the remnants of Ida.



Floodwaters halted road, train, and air traffic in New York and New Jersey. The rain was so heavy that for the first time, NYC was put under a flash-flood emergency. pic.twitter.com/LTx5yjuqA5