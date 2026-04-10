VIDEO Posada misije Artemis II vraća se na Zemlju. Ovo je najrizičniji dio misije, a logistika je nevjerojatna

Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 222
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
ARTEMIS II
#CIJENE
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
PRATITE UŽIVO

Posada misije Artemis II vraća se na Zemlju. Ovo je najrizičniji dio misije, a logistika je nevjerojatna

Foto: REUTERS
1/24
Autor
Gabrijela Čuljak Jurić
10.04.2026.
u 22:58

Posada misije Artemis II vraća se na Zemlju. Četiri astronauta koji se nalaze u kapsuli došli su do posljednjeg dana svoje 10-dnevne misije koja je obilježila povijesni let u orbitu Mjeseca

  • Posada misije Artemis II vraća se na Zemlju.
  • Kapsula Orion trebala bi ući u Zemljinu atmosferu i završiti misiju slijetanjem u Tihi ocean oko oko 2 sata ujutro po hrvatskom vremenu.
  • NASA slijetanje prenosi uživo

22: 45 - NASA slijetanje prenosi uživo, tako da cijeli svijet može pratiti ovaj povijesni trenutak. 

22:40 -  Nakon slijetanja, posada može završiti u različitim položajima - uspravno, na boku ili preokrenuto. U tom slučaju aktivira se sustav od pet zračnih jastuka koji kapsulu automatski okreće u uspravan položaj kako bi astronauti mogli sigurno izaći. U međuvremenu, brod za spašavanje USS John P. Murtha već je isplovio iz luke i kreće se prema zoni slijetanja u Tihom oceanu.

22:30 -  Nakon prolaska kroz najtopliju fazu ulaska u atmosferu, kapsula Orion odbacit će prednji zaštitni poklopac kako bi se aktivirali padobrani i usporilo spuštanje. Prvo će se otvoriti dva padobrana promjera 7 metara na visini od oko 7.500 metara, koji će smanjiti brzinu na približno 480 km/h.

Zatim, na oko 3.000 metara, aktivirat će se tri manja pilotska padobrana od 3,3 metra koji izvlače i stabiliziraju tri glavna padobrana. Glavni padobrani, svaki promjera 35 metara, dodatno će usporiti kapsulu s oko 209 km/h na približno 27 km/h pri samom slijetanje u ocean.

22:20 -  Administrator NASA-e Jared Isaacman poručio je da će 'lakše disati kada astronauti prođu kroz ponovni ulazak u atmosferu i kada svi budu pod padobranima i u vodi' kod obale San Diega.

Prije ulaska u atmosferu, posada će se u svemirskim odijelima pripremiti za razdvajanje kapsule: modul s posadom odvajat će se od servisnog modula koji sadrži pogonske sustave i motore za manevriranje u svemiru. Taj će dio letjelice potom kontrolirano izgorjeti u atmosferi.

22:15 -   Kapsula Orion trebala bi ući u Zemljinu atmosferu i završiti misiju slijetanjem u Tihi ocean oko 2 sata ujutro po hrvatskom vremenu. Astronauti Reid Wiseman, Victor Glover i Christina Koch, zajedno s kanadskim kolegom Jeremyjem Hansenom, ovom će misijom obilježiti prvi let s ljudskom posadom prema Mjesecu nakon više od 50 godina. 

Povratak kapsule Orion kroz Zemljinu atmosferu smatra se jednim od najrizičnijih dijelova misije. Letjelica će tada ulaziti u guste slojeve atmosfere brzinom od oko 40.000 km/h, pri čemu će vanjske temperature dosezati približno 2.760 °C, što predstavlja ekstremno opterećenje za toplinski štit i sustave kapsule.

22:05 - Posada misije Artemis II vraća se na Zemlju. Četiri astronauta koji se nalaze u kapsuli došli su do posljednjeg dana svoje 10-dnevne misije koja je obilježila povijesni let u orbitu Mjeseca.
Ključne riječi
astronauti Mjesec slijetanje Artemis II

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!