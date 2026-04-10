VIDEO Posada misije Artemis II vraća se na Zemlju. Ovo je najrizičniji dio misije, a logistika je nevjerojatna

Posada misije Artemis II vraća se na Zemlju.

Kapsula Orion trebala bi ući u Zemljinu atmosferu i završiti misiju slijetanjem u Tihi ocean oko oko 2 sata ujutro po hrvatskom vremenu.

NASA slijetanje prenosi uživo

22: 45 - NASA slijetanje prenosi uživo, tako da cijeli svijet može pratiti ovaj povijesni trenutak.

22:40 - Nakon slijetanja, posada može završiti u različitim položajima - uspravno, na boku ili preokrenuto. U tom slučaju aktivira se sustav od pet zračnih jastuka koji kapsulu automatski okreće u uspravan položaj kako bi astronauti mogli sigurno izaći. U međuvremenu, brod za spašavanje USS John P. Murtha već je isplovio iz luke i kreće se prema zoni slijetanja u Tihom oceanu.

22:30 - Nakon prolaska kroz najtopliju fazu ulaska u atmosferu, kapsula Orion odbacit će prednji zaštitni poklopac kako bi se aktivirali padobrani i usporilo spuštanje. Prvo će se otvoriti dva padobrana promjera 7 metara na visini od oko 7.500 metara, koji će smanjiti brzinu na približno 480 km/h.

Zatim, na oko 3.000 metara, aktivirat će se tri manja pilotska padobrana od 3,3 metra koji izvlače i stabiliziraju tri glavna padobrana. Glavni padobrani, svaki promjera 35 metara, dodatno će usporiti kapsulu s oko 209 km/h na približno 27 km/h pri samom slijetanje u ocean.

22:20 - Administrator NASA-e Jared Isaacman poručio je da će 'lakše disati kada astronauti prođu kroz ponovni ulazak u atmosferu i kada svi budu pod padobranima i u vodi' kod obale San Diega.

Prije ulaska u atmosferu, posada će se u svemirskim odijelima pripremiti za razdvajanje kapsule: modul s posadom odvajat će se od servisnog modula koji sadrži pogonske sustave i motore za manevriranje u svemiru. Taj će dio letjelice potom kontrolirano izgorjeti u atmosferi.

22:15 - Kapsula Orion trebala bi ući u Zemljinu atmosferu i završiti misiju slijetanjem u Tihi ocean oko 2 sata ujutro po hrvatskom vremenu. Astronauti Reid Wiseman, Victor Glover i Christina Koch, zajedno s kanadskim kolegom Jeremyjem Hansenom, ovom će misijom obilježiti prvi let s ljudskom posadom prema Mjesecu nakon više od 50 godina.

Povratak kapsule Orion kroz Zemljinu atmosferu smatra se jednim od najrizičnijih dijelova misije. Letjelica će tada ulaziti u guste slojeve atmosfere brzinom od oko 40.000 km/h, pri čemu će vanjske temperature dosezati približno 2.760 °C, što predstavlja ekstremno opterećenje za toplinski štit i sustave kapsule.

22:05 - Posada misije Artemis II vraća se na Zemlju. Četiri astronauta koji se nalaze u kapsuli došli su do posljednjeg dana svoje 10-dnevne misije koja je obilježila povijesni let u orbitu Mjeseca.