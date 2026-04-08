Kolačić sudbine pogodio: NASA-in astronaut stigao do Mjeseca

Astronaut američke svemirske agencije NASA, Reid Wiseman, još je prije gotovo deset godina naslutio da će jednoga dana otputovati na Mjesec – i to zahvaljujući poruci iz kolačića sudbine. Danas, nakon povijesne misije Artemis II, ta se neobična „prognoza” pokazala zapanjujuće točnom, piše Daily Mail.

Naime, 2017. godine Wiseman je na društvenim mrežama podijelio fotografiju papirića iz kolačića s porukom: „Posjet neobičnom mjestu donijet će vam novu perspektivu”, uz nekoliko sretnih brojeva. U opisu je tada napisao kako želi vjerovati tom „proročanstvu”, dodajući da bi to možda mogao biti Mjesec ili čak put na Mars.

Godinama kasnije, upravo je Wiseman kao zapovjednik misije Artemis II sudjelovao u povijesnom letu oko tamne strane Mjeseca. Posada letjelice Orion obišla je naš prirodni satelit, postavivši novi rekord udaljenosti od Zemlje i postavši prva ljudska posada nakon više od pola stoljeća koja je golim okom vidjela njegovu udaljenu hemisferu.

Nakon uspješne misije, NASA je ponovno objavila Wisemanov stari zapis, uz simbolične oznake koje sugeriraju da su se „neobično mjesto” i „nova perspektiva” doista ostvarili. Reakcije javnosti bile su oduševljene, a mnogi su se našalili kako je riječ o „kolačiću sudbine koji je ispunio kozmičko obećanje”.

No, misija nije bila obilježena samo rekordima i simbolikom. Tijekom preleta Mjeseca posada je predložila da se jedan novootkriveni krater nazove po Wisemanovoj pokojnoj supruzi Carroll. U emotivnom trenutku astronauti su se, lebdeći u bestežinskom stanju, zagrlili u tišini. Taj „svijetli trag” na granici vidljive i nevidljive strane Mjeseca, kako su ga opisali, povremeno će biti vidljiv i sa Zemlje – kao trajni podsjetnik na osobnu priču koja se ispreplela s velikim svemirskim postignućem.