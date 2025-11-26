VIDEO Djevojke autom upale u bujicu, a onda je krenula drama: 'Da se oni tu nisu oni našli, povuklo bi ih'

Nevrijeme koje je u utorak navečer pogodilo Muć došlo je do nesreće koja je na svu sreću imali sretan kraj. Na privremenoj prometnoj premosnici, postavljenoj zbog sanacije mosta Zmijavac na državnoj cesti D56, dvije djevojke upale su automobilom u nabujali potok nakon što ih je zatekla bujica vode. Priča, kako javlja Dalmacija Danas nije onakva kakva se u početku činila. Prema riječima mještana koji su bili na mjestu događaja, situacija je bila iznimno dramatična: "Na premosnici je bilo pola metra bujice. Cure jednostavno nisu vidjele cestu, a tamo gdje su trebali bit betonski blokovi njih više nije bilo. Upale su ravno u potok", kazali su.

Brzo su ragirali lokalni vatrogasci koji su se našli u blizini mjesta događaja. "Da se tu nisu oni našli, bujica bi ih povukla. Izvukli su cure iz auta, osigurali vozilo da ga voda ne odnese, pozvali autodizalicu i izvukli auto iz bujice", kažu svjedoci.

Prema navodima očevidaca, djevojke su prošle bez težih ozljeda, ali su bile u šoku.

Radovi na sanaciji mosta Zmijavac traju već mjesec dana, a promet se odvija preko privremene premosnice uz regulaciju semaforima i ograničenje do 7,5 tona. No mještani tvrde kako se to ograničenje masovno krši. "Kamioni i šleperi svaki dan prolaze, na stotine njih. Prolaze kroz crveno, prolaze usrid radova. Prije par dana jedan ili više njih odgurnili su betonske blokove u potok. Nitko nije došao to vratit", kažu.

Kad su u utorak pale obilne kišesituacija je eskalirala. Tri cijevi od 80 centimetara, koje služe kao odvod ispod premosnice, nisu uspjele primiti toliku količinu vode.