Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 27
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#POŽAR VJESNIKA
#VUKOVAR
#Vatreni
#LAURA GNJATOVIĆ
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#COVID
#Jean-Michel Nicolier
BREAKING
"Večernji i VOYO udružili snage: vodimo te u svijet vrhunskih informacija i zabave - iskoristi priliku koja se ne propušta"
Poslušaj
Prijavi grešku
NEVRIJEME U DALMACIJI

VIDEO Djevojke autom upale u bujicu, a onda je krenula drama: 'Da se oni tu nisu oni našli, povuklo bi ih'

Muć
Dalmacija Danas
VL
Autor
Vecernji.hr
26.11.2025.
u 08:20

Prema navodima očevidaca, djevojke su prošle bez težih ozljeda, ali su bile u šoku

Nevrijeme koje je u utorak navečer pogodilo Muć došlo je do nesreće koja je na svu sreću imali sretan kraj. Na privremenoj prometnoj premosnici, postavljenoj zbog sanacije mosta Zmijavac na državnoj cesti D56, dvije djevojke upale su automobilom u nabujali potok nakon što ih je zatekla bujica vode. Priča, kako javlja Dalmacija Danas nije onakva kakva se u početku činila. Prema riječima mještana koji su bili na mjestu događaja, situacija je bila iznimno dramatična: "Na premosnici je bilo pola metra bujice. Cure jednostavno nisu vidjele cestu, a tamo gdje su trebali bit betonski blokovi njih više nije bilo. Upale su ravno u potok", kazali su. 

Brzo su ragirali lokalni vatrogasci koji su se našli u blizini mjesta događaja. "Da se tu nisu oni našli, bujica bi ih povukla. Izvukli su cure iz auta, osigurali vozilo da ga voda ne odnese, pozvali autodizalicu i izvukli auto iz bujice", kažu svjedoci. 

Prema navodima očevidaca, djevojke su prošle bez težih ozljeda, ali su bile u šoku.

Radovi na sanaciji mosta Zmijavac traju već mjesec dana, a promet se odvija preko privremene premosnice uz regulaciju semaforima i ograničenje do 7,5 tona. No mještani tvrde kako se to ograničenje masovno krši. "Kamioni i šleperi svaki dan prolaze, na stotine njih. Prolaze kroz crveno, prolaze usrid radova. Prije par dana jedan ili više njih odgurnili su betonske blokove u potok. Nitko nije došao to vratit", kažu. 

Kad su u utorak pale obilne kišesituacija je eskalirala. Tri cijevi od 80 centimetara, koje služe kao odvod ispod premosnice, nisu uspjele primiti toliku količinu vode.

Bačić otkrio na koji način će srušiti Vjesnikov neboder: 'Ovo bi moglo ići dosta brže'
Ključne riječi
bujica vrijeme Dalmacija nevrijeme Muć

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja