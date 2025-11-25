Stiže novo zahlađenje i snijeg, izdana i upozorenja: Mogući udari vjetra i do 165 km/h

Hrvatsku je danas zahvatila nova promjena vremena koja je donijela obilnu kišu. Izdana su upozorenja za nekoliko hrvatskih regija zbog velike količine oborina koje mogu izazvati urbane i bujične poplave. Kako javlja Istramet u srijedu se očekuje pad temperature zraka, dok će kiša u gorju okrenuti na snijeg. Snijeg će povremeno padati i na Učki i dijelu Ćićarije, dok se značanije količine očekuju u Gorskom kotaru. Zapuhat će umjerena i jaka bura, ponegdje s olujnim, a na Kvarneru i orkanskim udarima, povodom čega je DHMZ za četvrtak izdao crveni stupanj meteorološkog upozorenja. Udari vjetra mogu dostizati i 165 km/h. Što se tiče dugoročnih tendencija vremena, čini se kako nakon mnogo dinamike ulazimo u stabilniji period bez većih meteoroloških događaja.

DHMZ piše da će sutra biti pretežno oblačno vrijeme, mjestimice s kišom, na Jadranu lokalno moguće i izraženijim pljuskovima praćenim grmljavinom. U gorju povremeno susnježica i snijeg. Najniža temperatura zraka između 2 i 6, na Jadranu od 7 do 12 °C. Najviša između 5 i 10, na Jadranu od 11 do 15 °C.

Prema izgledima vremena koju redovno objavljuje DHMZ u četvrtak će biti povremeno kiše, a u gorju i snijega. Malo susnježice i snijega može biti mjestimice i u nizinama. Vjetar slab, u četvrtak umjeren sjeverni i sjeveroistočni, u višim predjelima na udare i jak. Na Jadranu će puhati jaka i olujna bura, u četvrtak podno Velebita na udare orkanska, a krajem petka bura slabi. Temperatura bez veće promjene, na kopnu hladna jutra.