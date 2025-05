VIDEO Davor Štern o aferi Hipodrom: 'Kada jednom krene ta lavina, onda dolaze ljudi s informacijama'

"Nisam zadovoljan stanjem u Zagrebu, načinom na koji se upravlja Zagrebom i mislim da mogu pomoći da se neke stvari promijene i da Zagreb postane bolji", kaže Davor Štern, bivši ministar gospodarstva i kandidat za predsjednika zagrebačke Gradske skupštine, za Večernji TV. Naime, istaknuo je kako je Skupština u zadnjem sazivu "bila nevidljiva".

"Sve odluke su prolazile bez da se oporba vidjela i čula", dodao je. Otkrio je hoće li konzumirati mandat kao zastupnik u Skupštini, ako ne bude predsjednik: "Vidjet ću kakav će biti sastav Skupštine. Ako će ostati ovakav Poslovnik kakav je sada, onda je to gubljenje vremena. Smatram da oporbeni zastupnici u Skupštini nisu imali nikakve prilike doći do riječi, nisu mogli utjecati na donošenje odluka. Onda je to stvarno gubljenje vremena."

"Meni nije do toga da dirigiram Skupštinom, ja sam cijeli život bio na dosta visokim pozicijama, imao sam moć upravljanja i mislim da je upravljanje kompilacija znanja, iskustva i optimizma", kaže Štern. "Zagreb United" okupio je širok savez, a Štern se osvrnuo na to da nije došlo do suradnje i s Pavlom Kalinićem: "Vidim njegove kvalitete koje bi mogle dobro doći u Gradu Zagrebu. Ako mi dođemo u situaciju da pobijedimo, puno je poslova koje bi Pavle mogao raditi vrlo dobro. Recimo, pitanje sigurnosti." Govoreći o Davoru Bernardiću, Štern je kazao kako je on "nije političar radi politike, nego ima svoj cilj i misiju."

Ako Tomislav Tomašević ponovno bude gradonačelnik, a on šef Skupštine, Štern kaže kako bi s njim mogao surađivati. "Što se mene tiče, siguran sam u to. Nemam loše mišljenje o Tomaševiću, on je stasao u jednog relativno dobrog političara, ali rezultati mu nisu dobri. S jednom jakom Skupštinom i slušanjem drugih ideja mogla bi se postići kohabitacija. Hoće li ona biti tvrda ili meka, ponajprije će ovisiti o njemu."

O Milanu Bandiću, kaže, vlada puno gore mišljenje, nego što je zaslužio. "On je za Zagreb puno napravio, bile su složene situacije, ponekad nije reagirao na najbolji način... Nema protiv njega ni jedne osuđujuće presude, ne bi do nje ni došlo ni da je ostao na životu. To je moje mišljenje."

"Ne razgovaram toliko s građanima o Milanu Bandiću, razgovaramo o budućnosti", dodao je. Govoreći o izborima prije četiri godine, usporedio je smrt Milana Bandića sa smrću Franje Tuđmana: "Slična situacija se dogodila. Čovjek umre, pozicija nije pripremljena za tako nešto, stvori se prostor u koji netko uleti. Tada je uletio gospodin Račan s SDP-om i širom koalicijom, nešto slično se dogodilo sa smrću gospodina Bandića na zagrebačkim izborima prije četiri godine."

Osvrnuo se i na aferu Hipodrom te kazao kako smatra da je ona "malo previše korištena u predizbornim danima." "To se nekako poklopilo s izborima, ne vjerujem da je baš netko ciljao da mjesec dana prije počne izvoditi zaključke. Sada se otkrilo. Kada jednom krene ta lavina, onda dolaze ljudi s informacijama. To može biti ta slučajnost da su ljudi sada odlučili progovoriti", ističe.

"Pritisci kod mene ne prolaze. Bio sam izložen mnogim pritiscima gdje god sam radio. Ako ste sigurni da ste u pravu i da je ispravno ono što radite, mislim da je jedini put da tako i nastavite", kazao je Davor Štern. Cijeli intervju možete pogledati u videu.