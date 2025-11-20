Naši Portali
MATEJ MIŠIĆ ZA VEČERNJI TV

VIDEO Šef Zagrebačke skupštine: Zagreb treba nabaviti vlakove i osnovati željezničku tvrtku

Matej Mišić
Foto: Večernji TV
1/3
Autor
Petra Maretić Žonja
20.11.2025.
u 16:00

Govorio je i o gradskim projektima, posebno onima iza kojih "stoji" SDP. Komentirao je i zaključak Skupštine u kojemu se traži od gradonačelnika da, pojednostavljeno govoreći, zabrani ustaški pozdrav ZDS u svim prostorima kojima upravlja grad

Bivši ravnatelj Klinike za psihijatriju Sv. Ivan u Jankomiru uhićen je u akciji USKOK-a. Prijava DORH-u podnesena je na zahtjev gradonačelnika Zagreba Tomislava Tomaševića, a nakon što je isto tako na njegov nalog pokrenuta kontrola unutar bolnice zbog primijećenih nepravilnosti. Šef Zagrebačke skupštine Matej Mišić u studiju Večernjeg lista pohvalio je akciju.

- Da bar u cijeloj državi oni koji imaju odgovornost, kada prepoznaju da se nešto dogodilo na štetu građana i ustanove, smijene osobu za koju smatraju da je odgovorna i ustanovu vrate na pravi put - kazao je Mišić. Na pitanje žali li što se nije isto tako prepoznalo anomalije i u aferi Hipodrom pred lokalne izbore kazao je kako SDP od početka traži da se sve u tom slučaju rasvijetliti.

Komentirao je i zaključak Skupštine u kojemu se traži od gradonačelnika da, pojednostavljeno govoreći, zabrani ustaški pozdrav ZDS u svim prostorima kojima upravlja grad. - Bio je to odgovor na atmosferu u društvu koja je ocijenjena u tom dijelu kao negativna. Zaključak je općenit i sama provedba zaključka će morati jednako postupati prema svima, ne samo prema jednom izvođaču - kazao je Mišić. Na pitanje boji li se da će zaključak dovesti do kontraefekta, pojačanog korištenja ustaškog pozdrava u prostorijama kojima upravlja grad kazao je kako ne vjeruje da jedan zaključak može imati toliki društveni utjecaj.

Govorio je i o gradskim projektima, posebno onima iza kojih "stoji" SDP. Od lokalnih izbora na inicijativu SDP-a povećana je naknada pomoćnicima u nastavi za deset posto, a uvedena je, kazao je, i naknada za osobe s invaliditetom koji su korisnici organiziranog stanovanja.

- U prošlom mandatu zalagali smo se na povećanju kapaciteta domova za starije. Na našu inicijativu je u zajednički predizborni program ušla i gradnja četiri doma za starije koji će biti gotovi do kraja mandata - obećao je Mišić. Kao ključne gradske teme za SDP izdvojio je gospodarenje otpadom i promet. Jakuševac će, kazao je, biti gotovo do kraja mandata, a novi Centar za gospodarenje otpadom biti izgrađen u Resniku.

- Na promet se žalim i ja. Imamo nekoliko kapitalnih projekata. Izgradnja Jarunskog mosta planirana je u ovom mandatu, a produljenje Branimirove ublažit će promet od Sesveta do centra grada - kazao je Mišić. SDP u planu, kazao je, ima i projekt razvoja željezničkog prijevoza u gradu i to na način da grad sam nabavi svoje vlakove koji bi vozili na relaciji istok zapad i time smanjili opterećenje automobilskog prometa. Uz to je nužna gradnja parkirališta na rubnim dijelovima grada gdje bi putnici ostavljali automobile prije ukrcaja u vlakove. Grad u tu svrhu, kazao je, može osnovati i tvrtku kao što rade moderne europske metropole.  
HŽalostanV
16:11 20.11.2025.

Prijevoz putnika u Hrvatskoj je nerentabilan a ovaj bi kupovao vlakove ! Neka ih oboje u boje klupica imat će više korisnika ! To je sve sekta naredila !

