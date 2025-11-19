Naši Portali
ANDRIJA JARAK I DEA REDŽIĆ U ŽIVOTNIM PRIČAMA

Andrija Jarak: Netko je namjerno okrenuo glavu kad je Pukanić ubijen. Bojim se reprize 90-ih

Autor
Dea Redžić
19.11.2025.
u 19:23

Andrija Jarak u razgovoru s Deom Redžić otkriva detalje iza kulisa snimanja serijala o najtežim likvidacijama i zločinima u Hrvatskoj, Srbiji, BiH, o ubojstvima Ive Pukanića i Ivane Hodak, srpskoj mafiji i povezanosti s institucijama. Otkriva kako strahuje od ponavljanja scenarija iz krvavih 90-ih.

Andrija Jarak u novoj epizodi Životnih priča by Dea Redžić govori o događajima iza kulisa snimanja serijala Dosje Jarak i to uoči premijere treće epizode večeras u ponoć koja donosi priču o mozgu hrvatske pljačke stoljeća, Aleksandru Millesu. Dugogodišnji reporter u razgovoru sa Deom Redžić otvoreno progovara o kriminalu u regiji, stanju u Srbiji, napadima na novinare, ali i svojim najtežim slučajevima i ratu koji ga i dalje duboko obilježava. 

Govori o ubojstvima Ive Pukanića i Ivane Hodak, srpskoj mafiji i stanju u susjedstvu te otkriva kako mu je želja snimiti dokumentarni serijal o agresiji na Dubrovnik, prisjećajući se u ratu proživljenih dana.  Bez oklijevanja i bez postavljenog pitanja, Jarak kaže da strahuje od ponavljanja scenarija iz krvavih 90-ih.

Prve epizode nove sezone posvećene su zemunskom klanu i Sretku Kaliniću. Jarak govori da se ta grupa posebno izdvaja jer su odlučili ubiti premijera jedne suverene države, Zorana Đinđića, a bili su ekstremno brutalni, nemilosrdni i toliko su se infiltrirali u službe da su u jednom trenutku mislili da mogu preuzeti državu.

Krakovi srpske mafije često su se protezali prema Zagrebu, Kalinić je godinama živio na zagrebačkom Laništu, a Jarak tvrdi da je morao imati pomoć kroz institucije.

Uvjeren je kako su hrvatske službe danas ozbiljnije i spremnije nego u vrijeme kad je likvidiran Pukanić.

- Mislim da bi se danas jako teško dogodilo da pet kriminalaca uđe u državu, a da nitko ne zna. SOA i MUP otišli su nekoliko koraka naprijed.“

No, podsjeća da je u nekim slučajevima država teško podbacila. Kod Pukanića je, kaže, netko okrenuo glavu.

'Nečinjenje je isto kazneno djelo. Netko je znao, a nije ništa poduzeo. Siguran sam da je netko zažmirio i malo okrenuo glavu, namjerno..', kaže Jarak te progovara i o najtežim slučajevima na kojima je radio u karijeri. 

VA
VanjaPlank
19:31 19.11.2025.

Kaj niste pitali Alku, ona je bila glavna pevaljka u Crnoj Gori u to vrijeme. Čaščavana raznim automobilima i slično od vjerojatno nalogovodavaca.

EL
Elias
19:47 19.11.2025.

Zamislite da Ukrajina financira kulture centre Rusa u Ukrajini to bi bili špijunski centri a ne kulturni .

