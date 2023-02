Velika katastrofa u Turskoj: Objavljene prve satelitske snimke prije i poslije razornih potresa

Spasilački timovi nastavljaju tražiti preživjele, dok je broj mrtvih nakon razornih potresa duž tursko-sirijske granice premašio 7000, rekli su dužnosnici u utorak navečer. Očekuje se da će ti brojevi rasti kako se spasilački napori multinacionalnih spasilačkih timova ubrzavaju usred ledenih i olujnih vremenskih uvjeta. U Turskoj je ministar zdravstva rekao u utorak navečer da su do sada pronađene mrtve 5434 osobe, dok je više od 31 tisuća ljudi ozlijeđena. U Siriji, gdje su zdravstveni sustav i infrastruktura opustošeni tijekom 12 godina rata, novosti o broju mrtvih pristizale su sporije. Najmanje 1712 ljudi je poginulo, a više od 3749 je ozlijeđeno, prema podacima Ministarstva zdravstva i spasilačke organizacije Bijele kacige, koji broje žrtve u područjima pod kontrolom vlade odnosno opozicije.

Dok su timovi za potragu i spašavanje iz cijelog svijeta stigli u regiju, turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan proglasio je izvanredno stanje na tri mjeseca u 10 najteže pogođenih pokrajina. “Ovo je jedna od najvećih katastrofa naše regije i svijeta, ne samo u povijesti naše republike”, rekao je Erdogan. Erdogan planira posjetiti to područje u srijedu, navodi turska novinska agencija Demiroren.

Američka tvrtka za svemirsku tehnologiju Maxar Technologies objavila je satelitske snimke potresom pogođenih područja. Neke od njih prikazuju isto područje prije i poslije razornih potresa. Primjerice, grad Islahiye 4. listopada 2022. godine, a potom danas, 7. veljače.

Ostale satelitske snimke područja u Turskoj, koje je objavio Maxar Technologies, pogledajte u nastavku.

