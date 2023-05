VIDEO Članovi DP-a izveli performans u Kumrovcu: Ceradom prekrili spomenik Titu

Članovi Domovinskog pokreta predvođeni Igorom Peternelom, Josipom Jurčevićem i Vladom Marićem, uz potporu Agramera Gorana Jelića, jučer su u Kumrovcu ceradom prekrili spomenik Josipa Broza Tita te položili vijence i zapalili svijeće u spomen na sve žrtve jugoslavenskog totalitarnog režima, izvijestio je Domovinski pokret na svojoj Facebook stranici na kojoj su objavili i video.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

"Cilj ovog performansa pred rodnom kućom zloglasnog Broza, jednog od deset najvećih svjetskih zločinaca, bio je očuvati od zaborava tisuće i tisuće nedužno ubijenih Hrvatica i Hrvata – žrtava poraća i desetljetne komunističke diktature, koje itekako imaju pravo na sućut, počast i priznanje njihove beskrajne patnje", napisali su.

VEZANI ČLANCI:

"Svibanjske žrtve Titovih partizana, kojima je diktatorov režim napunio stotine jama nakon završetka II. svjetskog rata, vape do neba! Naši djedovi i bake, očevi i majke, braća i sestre leže još uvijek u masovnim grobnicama, bez imena – na području Slovenije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine… To je strašno svjedočanstvo najgore vrste zločina jednog protuhrvatskog režima i sustavnog masovnog pogubljenja - naročito mladih ljudi, o kojima se dugo nije smjelo ni pisnuti, a danas se ne govori ni približno dovoljno. Najgore od svega je što za krvave zločine nad našim narodom nitko adekvatno nije odgovarao, čak ni puna tri desetljeća nakon pada komunizma i sloma Titove Jugoslavije. Dr. Peternel je iz Kumrovca, nakon što je Tito prekriven, pozvao da se diljem Hrvatske, istom simboličnom gestom – prekriju sva slična obilježja i spomenici koji podsjećaju na režim i sustav s kojim se naša država, nažalost, još uvijek nije obračunala – kao što su to učinile neke druge, mnogo demokratskije države srednje i istočne Europe", napisali su u objavi na svom Facebooku.