VIDEO Aktivistice bacile juhu od rajčice na remek djelo Van Gogha. Galerija objavila razmjer štete

Klimatske aktivistice bacile su juhu od rajčice na sliku suncokreta slavnog Vincenta van Gogha koja se nalazi u Nacionalnog Galeriji u Londonu, pritom su vikale "što je vrjednije, umjetnost ili život".

Protesters from the Just Stop Oil campaign group have thrown soup over #VincentvanGogh’s painting #Sunflowers at the National Gallery in #London. pic.twitter.com/Ml165RXc2y