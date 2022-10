'Herson je bitan, ali ključ rata leži u gradiću na sjeveru. Sada je jasno zašto nuklearne prijetnje nemaju osnovu'

Ukrajinska vojska u proteklom je mjesecu od ruske okupacije oslobodila više od 600 naselja, od kojih 75 u strateški iznimno važnoj regiji Herson, objavilo je ukrajinsko ministarstvo za reintegraciju privremeno okupiranih područja u četvrtak navečer.

Međutim takve podatke, javlja Reuters, još uvijek nije moguće službeno potvrditi jer se o svemu nisu oglasili vojni vrhovi odnosno predsjednici Volodimir Zelenski i Vladimir Putin.

No prema dostupnim informacijama čini se kako Ukrajinci nisu posustali u svojoj protuofenzivi. Štoviše, na korak su od vraćanja grada Hersona na jugu države pod svoju kontrolu. Podsjetimo, Herson je jedna od četiri ukrajinske regije čije je aneksije potpisao Vladimir Putin.

U Rusiju su već počeli pristizati prvi ljudi koji su se odlučili evakuirati iz Hersona. Rusija je ponudila svim stanovnicima tog područja da se sakriju u Rusiju ako to žele, kako bi izbjegli eventualne posljedice raketnih napada.

Ugledni analitičar dr.sc. Robert Barić s Fakulteta političkih znanosti tvrdi kako je ukrajinska dominacija u Hersonu pokazala kako je ofenziva taktički i infrastrukturno pripremana dugo vremena.

"Ovdje se ne radi o instant uspjesima ili akcijama koje dobro prolaze po inerciji. Sada je sasvim jasno da su Ukrajinci svoju protuofenzivu vjerojatno počeli pripremati još početkom ljeta kad su Rusi napustili Kijev. Svoje postrojbe slali su na granice NATO država na obuku, a Zapad je kontinuirano slao sofisticirana oružja. Rusi su istovremeno napravili niz strateških pogrešaka i nisu dobro transformirali postrojbe iz napada u obranu što je direktna greška Vladimira Putina koja se može pripisati njegovoj taštini", tvrdi Barić.

Ukrajinci su akciju počeli u dva smjera. Jedan ide u smjeru grada Harkiva na sjeveroistoku, a drugi prema jugu gdje se vode borbe za Herson.

"Herson je, jasno, bio glavni cilj ukrajinske protuofenziva pošto on predstavlja ključnu prometnu, infrastrukturnu i logističku vezu s anektiranim Krimom. U Hersonu se trenutno vode snažne bitke u kojima Ukrajinci imaju premoć. Rusko civilno stanovništvo se evakuira prema granicama Rusije, a to u prijevodu znači da je pitanje dana kad će ga Ukrajinci osvojiti. Sada se sa sigurnošću može reći da propada Putinov plan o osvajanju Odese, a što će se u proruskim krugovima zasigurno tumačiti kao strašan poraz", kaže Barić.

Analitičar tvrdi da je ruska vojska devastirana, pogubljena i bez morala.

"Početkom srpnja Rusi su dosegnuli točku gdje njihov napad više nije imao smisla. Generali su od Putina tražili učvršćivanje široke obrambene linije na istočnoj obali Dnjepra no on je to odbio vjerojatno zbog vlastite taštine i poruke koja bi se svijetu poslala. Vojsku je ostavio disperziranu na više frontova, a što je bilo idealno za ukrajinski protuudar koji se odvijalo polagano, lukavo i taktički. Ne zaboravimo onu sjajnu akciju na jugu prije nekoliko tjedana. Ukrajinci su mjesecima najavljivali ofenzivu na jugu, poslali su tamo dio postrojbi i namamili veliki broj Rusa te su svjesno pretrpjeli poraz. Ali to je bila klopka jer su istovremeno s većinom snaga krenuli na Harkiv i porazili rusku vojsku. Putin se sve više i sve češće miješa u operativno djelovanja, a sad vidimo kako to završava", kaže Barić.

Barić kaže kako Rusi i da žele, trenutno ne mogu na frontove poslati naoružanje i nove postrojbe.

"Prometna i strateška mreža taktički je uništena. Rusi su sada u pat poziciji, vojska im je iscrpljena, mobilizacija je neuspješna jer se u rat praktički šalju djeca bez ikakve obuke, a naoružanju treba vremena da stigne iz Moskve. Tri puna mjeseca i jedni i drugi granatiraju strateške ciljeve, a to sada dolazi na naplatu".

U Rusiji i Ukrajini za nekoliko tjedana očekuje se izrazito hladna zima sa snijegom. To će, tvrdi naš sugovornik, usporiti djelovanja obiju strana što može biti u interesu samo Rusiji koja će se nastojati regrupirati u vojnom smislu i kupiti nešto vremena.

"Prema nekim informacijama Rusi se spremaju napustiti još neka važna sela i gradove na sjeveroistoku. To ide u prilog tezi da Moskva ipak nije uspjela organizirati snažnu obrambenu liniju pa je za očekivati da će Ukrajinci u idućim danima još više napredovati. Iduća bitka vjerojatno će se voditi kod ruskog uporišta Svatova, gradića u regiji Luhansk koji predstavlja glavnu energetsku, prehrambenu i komunikacijsku liniju prema toj regiji koju kontroliraju Rusi. Ako padne Svatov, onda se može govoriti o tome da Ukrajinci pobjeđuju u ovom ratu", zaključuje analitičar Barić.

Putinu, kaže analitičar, nije preostalo ništa drugo nego nastaviti terorizirati ukrajinske civile i rušiti energetske i prometne centre.

"Zapad Putina doživljava kao zvijer u kavezu, no nije on toliko divlji niti glup. Puno su žešći njegovi suradnici dok Putin kao pojedinac nastupa vrlo smireno i nastoji udovoljiti svim partikularnim interesima u ruskom establišmentu. Jasno je kao dan da se taktičko nuklearno naoružanje u Ukrajini neće primijeniti. Ruski predsjednik to niti ne želi. Svi su svjesni da bi to značilo masovan pokolj s žestokim protuodgovorom NATO-a koji bi možda doveo u pitanje život na zemlji. Osim toga, po međunarodnom i ratnom pravu nijedna država ne smije i ne može od druge tražiti ikakve ustupke pod prijetnjom upotrebe nuklearnog oružja. Budite sigurni da do toga neće doći. Korištenje taktičkog nuklearnog oružja zahtjeva snažne transportne i skladišne procese. Da se tu išta događa obavještajne službe već bi upalile alarme"; kaže naš sugovornik.

Barić tvrdi kako još nije sigurno tko je srušio Kerčki most koji kopno povezuje s Krimom kojeg drže Rusi te ne isključuje opciju da je nalog stigao direktno iz Moskve.

"Ako malo bolje analizirate cijelu situaciju vidjet ćete da su Rusi u roku od 48 sati nakon rušenja mosta žestoko i nasumično granatirali glavni grad Kijev. Nijedna vojska na svijetu u tako kratkom periodu ne može izmjestiti topništvo, postrojbe i odvažiti se na tako brutalan napad. To je pripremano tjednima. Stoga bih rekao da su Rusi samo tražili povod za takvo što", zaključuje dr.sc. Robert Barić s Fakulteta političkih znanosti.

