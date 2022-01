Veterinarska inspekcija: Općina nema komunalnih redara, načelnik nije primio prijavu za pronađene pse

Nakon upita Državnom inspektoratu Republike Hrvatske i prijave zbog devet psića koji su nestali u Općini Končanica nakon što su njihovi nalaznici tražili od Općine da ih zbrine u skladu sa Zakonom o zaštiti životinja, iz DIRH-a odgovaraju kako nisu potvrđeni navodi prijave. Drugim riječima, od prijave neće biti ništa.

– Veterinarska inspekcija Državnog inspektorata provela je inspekcijski nadzor jedinice lokalne samouprave iz vašega upita te je nadzorom utvrđeno kako ista nema zaposlenog komunalnog redara. Također, Općina i načelnik nisu zaprimili nikakvu prijavu vezano za životinje iz upita. Provedeno je saslušanje osoba navedenih u zaprimljenoj predstavci koji su izjavili na zapisnik kako nisu imali dojave, niti postupanja vezano za navedeni događaj. S obzirom na utvrđeno, nije bilo postupanja – kažu iz DIRH-a. Dodaju i kako je slijedom navedenoga prijaviteljima odgovoreno da nisu potvrđeni navodi prijave te su upućeni da, ako posjeduju dokaze ili informacije o navedenom događaju, iste dostave Državnom inspektoratu.

Osobe navedene u zaprimljenoj predstavci, Z. B, R. U. i A. K., dobro su poznate svima iz Općine, pa i stanovnicima mjesta Boriš u kojem su psići pronađeni. Viđali su ih tamo i ranije, kad su dolazili istim bijelim vozilom s ceradom. Tog dana ispod cerade završila je štenad koju su pokupili. Bila su trojica radnika, jedan je stajao uz auto, a dvojica su lovila pse. Stvarne pse, ne neke izmišljene. Sve je prijavljeno i načelniku, postoje telefonski zapisi. Prijavitelji su i osobno bili u Općini, samo tada nitko za njih nije imao vremena. Nalaznici kažu noćima nisu spavali, tuga i nemoć zavladala je među njima jer svjesni su da psi sigurno više nisu živi. No, dodaju, neće odustati. Osim njih ljuti su i svi koje je trojac iz Općine u razgovorima navodio kao udomitelje, jer nitko od navedenih nije udomio niti jednog psa. Ali s njima veterinarska inspekcija nije razgovarala, povjerovali su izjavi da nije bilo ni prijave ni postupanja. Možda sve u dobroj vjeri, kako znaju reći, i uz ono da osobe koje su ovo izjavile nemaju od toga nikakve materijalne koristi. Možda nemaju osobe, ali Općina ima 9000 kuna uštede, osobe iz prijave same su se time hvalile. Svjedoci su spremni progovoriti i dokaze predočiti inspekciji. Iako im nije jasno zašto bi oni trebali prikupljati dokaze, a onima koji su prijavljeni da su odveli pse tko zna gdje se vjeruje. No, neće ni na tome stati. Psi su nestali, spremaju se sve prijaviti i policiji, jer bezrazložno ubojstvo psa je kazneno djelo. I nadaju se da kod policije neće prevladati dobra vjera.

Iako smo sve pokušavali provjeriti i u Općini Končanica, niti na jedan upit nisu odgovorili. Javno izgovorena riječ ipak ima malo veću težinu, nije isto kao dati izjavu u zapisnik koji ostaje kod inspektora. S obzirom na utvrđeno, kažu iz DIRH-a, nije bilo ni postupanja veterinarske inspekcije. A među to 'utvrđeno' upisana je i činjenica da Općina nema zaposlenog komunalnog redara. No, ova utvrđena činjenica znači samo jedno – Općina nema osobu koja provodi Zakon o zaštiti životinja u dijelu u kojem je za njegovo provođenje zadužena Jedinica lokalne samouprave. S obzirom na utvrđeno, ima li ipak ovdje razloga za postupanje veterinarske inspekcije? Ako to nije u njihovom djelokrugu, jesu li onda obavijestili drugo nadležno tijelo? Jer i to stoji u Zakonu o državnom inspektoratu na koji se učestalo iz DIRH-a pozivaju kad odbijaju dati odgovore na pitanja. Ili je sve onako kako njima paše.