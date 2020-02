'Vesela družina u dogovoru i štiteći jedni druge, radi što hoće, ali neće još dugo'

Miroslav Škoro se na svojoj Facebook stranici osvrnuo na aferu o masonima, ostavku Dražena Jelenića, te se zapitao zašto dužnosnici ne prolaze sigurnosnu provjeru. Ostavka Jelenića, poručio je Škoro, ne amnestira od političke odgovornosti Andreja Plenkovića i njegovu vladu, ali ni Gordana Jandrokovića, kao ni članove saborskog Odbora za pravosuđe kojim je predsjedavao SDP-ov Orsat Miljenić.

"ZAŠTO DUŽNOSNICI NE PROLAZE SIGURNOSNU PROVJERU?

Važeći Zakon o sigurnosnim provjerama donijela je 2012. godine SDP-ova većina. Do tada su ministri i ostali dužnosnici prolazili provjeru prvog stupnja, ali je novoprisegnuti predsjednik taj kriterij smanjio i od tada mogu prolaziti provjeru najblažeg, trećeg stupnja. Valja podsjetiti da je Zoran Milanović smanjivanje kriterija pojasnio riječima: "Izbacili smo to jer je bivša vlast kreirala špijunsku industriju i provjeravala sve i svakoga. Službenici su išli okolo i raspitivali se o svakom dužnosniku. Mi to nećemo tako.''

Ipak, netko mudar je uvrstio članak 13. koji navodi da se “temeljna sigurnosna provjera provodi za osobe koje se imenuju ili su imenovane na dužnost, na zahtjev čelnika tijela". Dakle, može se, ako se hoće, od SOA-e zatražiti sigurnosnu provjeru dužnosnika. Budući da temeljem zakona glavnog državnog odvjetnika Republike Hrvatske imenuje Hrvatski sabor na vrijeme od četiri godine, a na prijedlog Vlade Republike Hrvatske i uz prethodno mišljenje nadležnog Odbora za pravosuđe, postoji više osoba koje su mogle zatražiti sigurnosnu provjeru masona Jelenića.

Njegova ostavka, dakle, ne amnestira od političke odgovornosti Andreja Plenkovića i njegovu vladu, ali ni Gordana Jandrokovića kao predsjednika Sabora koji je 20. travnja 2018. - na veliko iznenađenje pravničke i pravosudne struke i javnosti - istoga imenovao na položaj glavnog državnog odvjetnika. Ne amnestira ni članove saborskog Odbora za pravosuđe kojim je predsjedavao SDP-ov Orsat Miljenić, šef predsjedničke kampanje Zorana Milanovića.

Očito, vesela družina iz Ministarstva vanjskih poslova, u dogovoru i štiteći jedni druge, radi što hoće, ali neće još dugo", napisao je Škoro na Facebooku.