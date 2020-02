Bošnjaković: Radi se o gubitku jednog povjerenja, ovaj potez je očekivan

Ministar pravosuđa Dražen Bošnjaković izjavio je večeras da je očekivao ostavku koju je glavni državni odvjetnik Dražen Jelenić danas podnio.

- Razgovarali smo o situaciji u kojoj smo se našli, u kojoj se on našao. Zajednički je zaključak da sve ovo skupa baca jednu sjenu na i dignitet te funkcije, i mogućnost daljnjeg obavljanja. Mislim da se radi o gubitku jednog povjerenja i s te strane mislim da je ovaj potez ne samo očekivan, nego i u redu - rekao je Bošnjaković u HRT-ovom Dnevniku.

Podsjećamo, glavni državni odvjetnik Dražen Jelenić podnio je danas ostavku. Pročitajte OVDJE više.

Na pitanje je li Jelenić premijeru ili njemu trebao reći da je u masonima Bošnjaković je odgovorio potvrdno te rekao da bi to dalo novu dimenziju cijelom postupku: - Mi to nismo znali i s te strane to jest jedan ozbiljan propust u cijelom tom procesu. Da smo znali, kao što je rekao već i premijer danas, pitanje je datih okolnosti, bi li bio ili ne bi bio.

- Koliko vidimo, datum njegovog imenovanja i datum njegovog primitka u tu udrugu se nekako poklapaju. Da smo razgovarali o tome, moguće je da bi bilo mehanizama da se takve stvari otklone - istaknuo je Bošnjaković i dodao da su Jelenića imenovali zbog impresivnog životopisa te da nije razriješen zbog nezakonitog djelovanja.

Naveo je da je masonska loža rad temelji na tajnosti i da se tu otvara veliki prostor za rizik, te dodao: - Ovo je sve obavijeno velom tajne, što zapravo nije primjereno u ovome

Ministar pravosuđa osvrnuo se i na izjavu Nikice Gabrića da je snimio svoj razgovor s Jelenićem.

- Snimati nekoga neovlašteno, da mu to niste rekli, to zapravo nije u redu - objasnio je Bošnjaković u HRT-ovom Dnevniku.

Video: Bačić o slučaju glavnog državnog odvjetnika