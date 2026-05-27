NOVA PRAVILA

BiH od danas uvodi drastične kazne za obijesnu vožnju, kreću i strože kontrole

Cesta prema novom mostu u Staroj Gradiški mjesecima čeka otvorenje
Ivica Galovic/PIXSELL
Autor
Lorena Posavec
27.05.2026.
u 08:41

Policija će poseban fokus staviti na višestruke prometne prekršitelje

U Bosni i Hercegovini danas, 27. svibnja, na snagu stupaju izmjene Zakona o osnovama sigurnosti prometa na cestama BiH (ZOBS), koje donose znatno strože kazne za prometne prekršaje, piše klix.ba. Policija će već od srijede krenuti s pojačanim nadzorom i strogom provedbom novih pravila, a cilj izmjena je smanjenje broja teških prometnih nesreća. Jedna od najvažnijih novosti je uvođenje prekršaja tzv. "obijesne vožnje", za koji su predviđene visoke novčane kazne, oduzimanje vozačke dozvole, ali i mogućnost trajnog oduzimanja vozila.

Vozači će se smatrati obijesnima ako u razdoblju od 20 minuta počine više težih prekršaja, među kojima su:
- dva ili više prolazaka kroz crveno svjetlo
- prekoračenje brzine u naselju za više od 40 km/h ili izvan naselja za više od 60 km/h
- pretjecanje kolone preko pune uzdužne crte
- vožnja s više od 1,50 promila alkohola u organizmu ili pod utjecajem droga i drugih psihoaktivnih tvari

Za takvo ponašanje predviđena je kazna od 2.000 do 3.000 konvertibilnih maraka, zabrana upravljanja vozilom u trajanju od šest mjeseci, dva kaznena boda te mogućnost trajnog oduzimanja automobila. Izmjene zakona donose i strože sankcije za korištenje mobitela tijekom vožnje bez hands-free uređaja, nekorištenje sigurnosnog pojasa te posjedovanje ili korištenje uređaja koji ometaju rad policijskih radara za mjerenje brzine.

Za najteže prometne prekršaje predviđene su novčane kazne koje mogu dosegnuti i 5.000 konvertibilnih maraka. Policija će poseban fokus staviti na višestruke prometne prekršitelje, a cilj novih mjera je suzbijanje najopasnijih oblika ponašanja u prometu, poput prebrze vožnje, vožnje pod utjecajem alkohola ili droga te prolaska kroz crveno svjetlo.

