EPPO optužio troje ljudi i jednu tvrtku zbog prijevare s novcem za obnovu nakon potresa

Ured europskog javnog tužitelja (EPPO) u Zagrebu podnio je optužnicu protiv triju osoba i jednog trgovačkog društva zbog subvencijske prijevare i krivotvorenja isprava radi pribavljanja oko 2,5 milijuna eura iz Fonda solidarnosti Europske unije (FSEU) namijenjenih obnovi nakon potresa. Kako neslužbeno doznajemo, riječ je o tvrtki Flamtron, čiji je direktor bio Anto Marković, dok su među optuženima i Valentin Jakovljević te Josip Radošević, sudski vještak za graditeljstvo i inženjer elektrotehnike.

Kako je ranije objavljeno, a proizlazi i iz rezultata istrage, od siječnja 2022. do listopada 2023. jedan od optuženika podnio je prijavu u ime optuženog trgovačkog društva na javni poziv Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja. Cilj poziva bio je obnova energetske infrastrukture, energetskih postrojenja i pripadajućih građevina oštećenih u potresima koji su krajem prosinca 2020. pogodili Sisačko-moslavačku županiju. Kako bi prijava bila prihvaćena, bilo je potrebno dostaviti nalaze o šteti na elektroenergetskoj infrastrukturi te dokaz o ispitivanju srednjenaponskog kabela, pri čemu je trebalo dokazati da je uzrok oštećenja bio potres.

Prema rezultatima istrage, direktor tvrtke dogovorio je izradu krivotvorene dokumentacije uz pomoć druge dvojice optuženika – sudskog vještaka za graditeljstvo i ovlaštenog inženjera elektrotehnike. Sumnja se da su u dokumentaciji lažno prikazali da su oštećenja na elektroenergetskoj infrastrukturi nastala uslijed potresa, dok je građevinski vještak neosnovano povećao procijenjene troškove sanacije postojeće mreže.

Istragom je utvrđeno da je potom Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja predana krivotvorena dokumentacija, nakon čega je dodijeljeno približno 2,5 milijuna eura iz FSEU-a. Od toga je oko 1,7 milijuna eura isplaćeno optuženoj tvrtki za troškove koji zapravo nisu bili prihvatljivi. Na prijedlog EPPO-a sudac istrage odredio je blokadu imovine i sredstava na računu trgovačkog društva u iznosu od 1.513.878,66 eura radi osiguranja protupravno stečene imovinske koristi. Ako budu proglašeni krivima, optuženicima prijeti kazna zatvora do deset godina.