Zbog malog interesa i velikih troškova Veleučilište se gasi, ali studenti i nastava ostaju u Kninu

Veleučilište Marko Marulić u Kninu se ukida, ali visoko školstvo ne odlazi iz Knina. Kninsko veleučilište pripojit će se Sveučilištu u Splitu, a studenti će i dalje pohađati nastavu u Kninu. Broj studenata se prepolovio Veleučilište u Kninu bilježi pad broja studenata više od 50 posto u posljednjih pet godina – s 297 studenata u akademskoj godini 2021./2022. na 144 u tekućoj akademskoj godini, što je osnovni razlog koji Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih navodi u obrazloženju odluke o ukidanju.

– Popunjenost upisnih kvota na ljetnom roku iznosila je manje od 10 posto, što je najniže među svim veleučilištima u Hrvatskoj. Dodatno, osim što su upisi dugoročno u padu, mali broj studenata upisuje se na Veleučilište u Kninu kao prvi izbor. Shodno tome, godišnje kvalifikaciju stječe samo oko 60-70 studenata uz najniži omjer završenih studenata po zaposlenom i 120 posto veće troškove po studentu od učinkovitih veleučilišta. Ovakav trend nije je u interesu studenata, zaposlenika ili lokalne zajednice. Upravo zato dovođenje sveučilišta u Knin treba promatrati kao stratešku razvojnu priliku, a ne samo kao administrativnu promjenu – ističu u Ministarstvu te navode da studenti prelaskom na Sveučilište u Splitu dobivaju sveučilišnu diplomu, veću mobilnost unutar sustava, širi izbor studijskih programa i lakši nastavak obrazovanja na diplomskoj i poslijediplomskoj razini, a time se znatno povećava njihova konkurentnost na domaćem i europskom tržištu rada.

Iz Ministarstva naglašavaju kako su studenti u središtu ove transformacije i njihova prava ostaju u cijelosti zaštićena, a tvrde da ova odluka odgovara i zaposlenicima kninskog veleučilišta. – Zaposlenici će ulaskom na sveučilište imati jasniju i ambiciozniju karijernu perspektivu, mogućnost napredovanja, a posljedično i povećanje primanja. Otvara im se mogućnost sudjelovanja u istraživačkim projektima i izbora na znanstveno-nastavna radna mjesta – poručili su iz Ministarstva te dodali kako će sva radna mjesta i prava zaposlenika biti zaštićena. – Ulazak Sveučilišta u grad Knin otvara prostor za cjelovitu vertikalu obrazovanja, od stručnih do sveučilišnih i doktorskih studija. Lokalnoj zajednici i Kninu jača visokoobrazovna institucija u sustavu sveučilišta znači snažniju podršku gospodarstvu, veći inovacijski kapacitet i dodatno pozicioniranje Knina kao grada znanja, tehnologije i razvoja. Posebno ističemo da se svi investicijski projekti, uključujući pružanje usluga gospodarstvu vrijedno više od dvadeset milijuna eura, nastavljaju realizirati u Kninu – naglasili su u Ministarstvu znanosti, obrazovanja i mladih.

Kao pozitivan primjer navode pretvaranje bivšeg Veleučilišta u Požegi u dio Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku, čime je uz potporu Ministarstva i osječkog Sveučilišta J. J. Strossmayera, osnovan Fakultet turizma i ruralnog razvoja u Požegi. Naglašavaju kako se pokazalo da ovakvi procesi mogu donijeti pozitivne rezultate za instituciju, studente i lokalnu zajednicu. S obzirom na smanjenje broja maturanata u Hrvatskoj iz godine u godinu, zanimalo nas je planira li Ministarstvo ukidanje još nekih visokoučilišnih ustanova. Kažu da kontinuirano prate stanje u sustavu visokog obrazovanja i reagirat će tamo gdje postoje dugoročni negativni trendovi koji ugrožavaju održivost i kvalitetu.

– Jasno je da je riječ je o širem demografskom i sustavnom izazovu koji zahtijeva sveobuhvatan pristup. Ministarstvo programskim ugovorima djeluje u nekoliko ključnih smjerova: usklađivanje upisnih kvota s realnim potrebama tržišta rada i demografskim trendovima, jačanje atraktivnosti studijskih programa, poticanje internacionalizacije i privlačenja stranih studenata te razvoj fleksibilnih oblika obrazovanja, uključujući cjeloživotno učenje. Također će se i dalje poticati funkcionalno povezivanje i integracija visokih učilišta kako bi se osigurala veća učinkovitost sustava i bolja iskorištenost resursa – naglasili su i dodali da se svaka odluka donosi pojedinačno, uzimajući u obzir specifičnosti institucije i lokalne zajednice.

Poručili su kako cilj nije administrativno smanjivanje broja ustanova, već jačanje kvalitete, učinkovitosti i dostupnosti visokog obrazovanja. Što se tiče tehničkih detalja spajanja Veleučilišta u Kninu i Sveučilištu u Splitu, u Ministarstvu se održavaju sastanci s predstavnicima obiju ustanova kako bi se detaljno razjasnili svi aspekti postupka, od statusa zaposlenika i studenata do nastavka izvođenja studijskih programa i realizacije razvojnih projekata.

Upisuju se novi studenti – Cilj nikako nije gašenje aktivnosti u Kninu, već njihovo jačanje integracijom u snažniji i razvojno orijentiran sustav. Ministarstvo jamči i osigurava da se ovaj proces provede na način koji štiti interese svih uključenih strana – studenata, zaposlenika i lokalne zajednice – te da rezultira snažnijom, kvalitetnijom i razvojno usmjerenom institucijom. U svakom slučaju, nastava će se i dalje održavati u Kninu, a kontinuitet izvođenja studijskih programa bit će osiguran. Planirano je i daljnje upisivanje novih studenata, uz postupno unaprjeđenje i proširenje ponude studijskih programa u okviru sveučilišnog sustava. Sa Sveučilišta u Splitu za kraj su rekli kakvi su im planovi, koje promjene planiraju uvoditi te kako će potaknuti interes budućih brucoša, s obzirom na to da je za gašenje Veleučilišta ključni argument premali broj studenata.

– U ovom se trenutku provode potrebne aktivnosti vezane za integraciju. Kontinuirano se održavaju razgovori između uključenih strana kako bi se osiguralo kvalitetno rješenje koje će biti u interesu studenata, zaposlenika i šire akademske zajednice. Konačni model i dinamika pripajanja bit će definirani nakon završetka svih potrebnih konzultacija i procedura, o čemu će javnost biti pravodobno obaviještena – kratko nam je pisanim putem odgovorila dr. Franka Babić, glasnogovornica Sveučilišta u Splitu.