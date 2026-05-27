Potvrđena optužnica protiv trojke koja je na krijumčarenju 380 kg marihuane i šest kg kokaina zaradila 420.887 eura

Iako su njihovi odvjetnici tražili da se neki dokazi iz spisa izdvoje kao nezakoniti, optužno vijeće zagrebačkog Županijskog suda zahtjevu obrana Tina Siveca, Marka Vujnovića i Kristijana Bikaja nije udovoljio, pa je optužnica koju je USKOK protiv njih lani u studenom podigao, sada postala pravomoćna. Što je brzo i ekspeditivno, zahvaljujući izmjenama ZKP-a koje su praktički onemogućile žalbe obrana na optužnom vijeću. No kako pitanje (ne)zakonitosti dokaza nije riješeno, te kako su obrani vjerojatno sporne snimke tajno snimljenih razgovora, pogotovo one koje su vođene preko kriptiranog SKY-a, nema sumnja da će ta problematika ponovo biti aktualizirana na prvom sudskom ročištu.

Istragu protiv Siveca i ostalih prvo je vodio ODO, no kada je lani u kolovozu uhićena kriminalna skupina predvođena Nikolom Lucićem, koju je istraživo USKOK zbog sumnje da su za Balkanski kartel krijumčarili veće količine kokaina, USKOK je preuzeo i istragu nad Sivecom i ostalima jer je utvrđeno da su se njihovi poslovi i putevi isprepletali s putovima i poslovima Lucićeve skupine.

Bikaj je državljanin Crne Gore, koji je trajno naseljen u Hrvatskoj, a njega i suoptuženike tereti se da su se od početka svibnja 2025. do 27. kolovoza 2025. u Zagrebu, povezali te zajedno djelovali rade nabavke i preprodaje veće količine kokaina i marihuane. Kokain su kupovali u Španjolskoj, a konoplju u Crnoj Gori, a zatim su, tvrdi USKOK, financirali krijumčarenje droge u Zagreb, gdje su je skrivali u unajmljenoj garaži te svojima kućama i stanovima. Tereti ih se da su u Hrvatsku radi daljnje preprodaje prokrijumčarili najmanje 380 kilograma konoplje i šest kilograma kokaina. USKOK navodi da su od te droge prodali najmanje 171,3 kilograma konoplje za 342.548 eura i najmanje 3,7 kilograma kokaina za 78.339 eura. Prema USKOK-u, preprodajom droge, pribavili su protupravnu imovinsku korist od najmanje 420.887 eura, a novac su međusobno podijelili, sukladno ulogama koje su imali unutar zločinačkog udruženja.