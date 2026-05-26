Poznato tko je mladić koji je skakao po automobilima usred raskrižja: 'Situacija je bila izuzetno opasna'

Drama kakva se rijetko viđa odvijala se u utorak nešto iza podneva na jednom od najprometnijih križanja u Novom Zagrebu. Rastrojeni muškarac izazvao je potpuni kaos nakon što je počeo skakati po automobilima, penjati se na njihove krovove i vikati nasred ceste na križanju Avenije Većeslava Holjevca i Ulice Damira Tomljanovića. Prema video objavljenom na mrežama , muškarac je u jednom trenutku hodao i skakao po vozilima zaustavljenima na semaforu, a pritom je oštetio nekoliko automobila i razbio dva vjetrobranska stakla. Šokirani vozači odmah su pozvali policiju, dok su ga neki od njih pokušali zadržati do dolaska interventnih službi.

Iz zagrebačke policije potvrdili su da su njihovi službenici intervenirali na mjestu događaja te muškarca svladali uporabom sredstava prisile. “Policija ga je savladala, a djelatnici Hitne pomoći su ga pregledali nakon čega je prevezen u odgovarajuću zdravstvenu ustanovu”, poručili su iz policije. Kako doznaje RTL Danas, riječ je o 27-godišnjem rumunjskom državljaninu. Nakon intervencije Hitne pomoći prevezen je u Kliniku za psihijatriju Sveti Ivan u Jankomiru, kamo je stigao u pratnji interventnih policajaca i u potpuno konfuznom stanju. Liječnici su ga hospitalizirali na zatvorenom odjelu namijenjenom pacijentima s težim psihotičnim stanjima, gdje ga očekuje daljnja obrada i liječenje.

Situaciju dodatno otežava činjenica da muškarac slabo govori engleski jezik, zbog čega je komunikacija s liječnicima znatno otežana. Sudski vještak za promet Krunoslav Ormuž za RTL Danas upozorio je da je riječ o izuzetno opasnoj situaciji koja je vrlo lako mogla završiti tragedijom. Istaknuo je kako su vozači dobro reagirali jer nisu pokušavali micati automobile dok se muškarac nalazio na njima. “Bilo kakvo pomicanje vozila moglo je dovesti do teških posljedica, pada osobe ili naleta drugog automobila. Sreća je da nije bilo otvoreno zeleno svjetlo i da su vozači na vrijeme usporili”, rekao je Ormuž. Dodao je kako se u svojoj dugogodišnjoj praksi gotovo nije susreo sa sličnim slučajem, posebno na prometnici s više traka u svakom smjeru poput ove u Novom Zagrebu.