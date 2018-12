Veliko istraživanje: Moždana kora djece se stanjuje

Tko danas ima tinejdžere, nužno se pita kako vrijeme koje provode na pametnim mobitelima surfajući, čavrljajući s vršnjacima (inter)nacionalno ili igrajući videoigre utječe na njihov mozak. U SAD-u je Nacionalni institut za zdravlje (NIH) pokrenuo najambiciozniju studiju razvoja adolescentskog mozga.

Znanstvenici pokušavaju razumjeti ono što nitko dosad nije: kako vrijeme provedeno pred ekranima utječe na fizičku strukturu mozga djece, na emocionalni razvoj i mentalno zdravlje. Pratit će više od 11.000 djece deset godina i za to potrošiti 300 milijuna dolara. Dr. Gaya Dowling iz NIH-a za CBS News kaže da su u prvom valu istraživanja dobivenih skeniranjem mozga 4500 djece od 9 i 10 godina pronašli značajne razlike u mozgu djece koja koriste pametne telefone, tablete i videoigre više od sedam sati dnevno. Kod njih dolazi do preuranjenog stanjivanja moždane kore.

No, još ne znaju je li to stanjivanje korteksa koje se obično smatra procesom sazrijevanja mozga uzrokovano vremenom provedenim pred ekranima i je li to dobra ili loša stvar! I neće biti poznato do konačnih rezultata studije. Podaci iz studije NIH-a pokazali su i da su djeca koja troše više od dva sata dnevno pred ekranima imala slabije rezultate razmišljanja i na jezičnim testovima.

