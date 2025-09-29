Naši Portali
POGOĐENA TOPLANA?

Veliki ukrajinski napad na ruski Belgorod: Odjekivale snažne eksplozije, nestalo struje

Screenshot X
VL
Autor
Andrej Matijašević/Hina
29.09.2025.
u 06:53

Tisuće domova ostalo je navečer bez struje, a očevici izvještavaju o ljudima zarobljenim u liftovima i stanovima u tami

Ruski grad Belgorod doživljava veliki nestanak struje nakon ukrajinskog napada, prvi takav od početka rata, prema izvješćima na društvenim mrežama u nedjelju.Tisuće domova ostalo je navečer bez struje, a očevici izvještavaju o ljudima zarobljenim u liftovima i stanovima u tami. Tvrdi se da je projektil pogodio toplanu. Video objavljen na društvenim mrežama prikazuje jake eksplozije i oblak dima koji se diže s mjesta događaja, piše agencija Dpa.

Guverner Vjačeslav Gladkov rekao je u videu objavljenom na Telegramu da se grad suočava sa "značajnim" nestancima struje. Govoreći ispred osvijetljene zgrade, napomenuo je da je upozorenje na zračni napad još uvijek na snazi te je pozvao stanovnike da se sklone u podrume.

Gladkov je rekao da su dvije osobe ozlijeđene i da bolnice rade na generatore za hitne slučajeve. U početku neprovjerljivi videozapisi prikazivali su zamračene ulice s jedinom rasvjetom od automobilskih svjetala. Ukrajina je više puta napala regionalni glavni grad Belgorod, dom više od 300.000 ljudi, i istoimenu regiju, uglavnom dronovima, kao dio svoje obrambene kampanje protiv ruske invazije s namjerom uništenja ruske vojne logistike.
 

Komentara 6

Pogledaj Sve
PD
plavi-devet
07:02 29.09.2025.

Predivna vijest ujutro. Neka gore russki stakori.

Avatar Sidewinder
Sidewinder
08:52 29.09.2025.

Siguran sam da će ovako dobrih vijesti biti uskoro sve više.

Avatar nekakav
nekakav
07:45 29.09.2025.

na svu sreću u gazi ni ne može doći do nestanka struje, jer je već 2 godine ni nemaju. o liftu da i ne pričamo. voda je lutrija u kojoj postaješ glineni golub. ali ok, rusi i ukrajinci, to je top tema. jer 'mi smo za ukrajince i pomažemo im', ali nismo za palestine i ne pomažemo im jer su svi teroristi. nema veze što je gaza dio države palestine, nema veze što je zapadna obala dio države palestine, ali ta država je uz pomoć zapada okupirana već 70 i kusur godina, bez kazne, sankcija, za okupatora. nema veze što je tamo sagrađeno 600 naselja, to je ok nama, mi ne vidimo tu neki problem, problem su samo palestinci koji ne pristaju na to da ih se protjeruje i uzima zemlja. jer mi smatramo da agresor ima prvo na tu zemlju, jer tako stoji u bibliji. pa mi sad nije jasno zašto taj isti narod, hrvati, koji podupire agresora u palestini, ima nešto protiv tzv. klečavaca, crkve. držite se jedne 'istine' u svemu. belgorod, kijev, sve je to isto, i ovaj napad ne može sakriti otužnu činjenicu da rusi potiskuju ukrajince.

