CIJELI GRAD NA NOGAMA

FOTO/VIDEO Profit njima, smrad nama! Ne damo Hrvatsku! NE pilićarskoj eko-bombi! Ovo su glavne poruke velikog prosvjeda u Sisku

Sisak: Prosvjed protiv izgradnje megalomanskih uzgojnih i klaoničkih pogona pilića
Foto: Nikola Cutuk/PIXSELL
1/33
VL
Autor
Večernji.hr
25.04.2026.
u 11:23

Okupljanje je započelo u 10 sati na Glavnom kolodvoru (Trg Republike)

U Sisku se danas održava prosvjed protiv izgradnje velikih uzgojnih i klaoničkih pogona pilića, koji je okupio brojne građane i aktiviste iz više hrvatskih županija. Okupljanje je započelo u 10 sati na Glavnom kolodvoru (Trg Republike), odakle je u 10.30 krenula prosvjedna povorka. Prosvjed organiziraju Zelena akcija, Prijatelji životinja, inicijativa Siščani ne žele biti Smetlišćani te još dvanaest građanskih inicijativa iz Sisačko-moslavačke, Zagrebačke, Koprivničko-križevačke i Varaždinske županije.

Predstavnica Građanske inicijative Siščani Snježana Sužnjević Vago obratila se okupljenima i upozorila na posljedice planirane investicije. "Postoji još 20 lokacija u Sisačko-moslavačkom županiji, i 4 lokacije u zagrebačkoj, varaždinskoj i koprivničko-križevačkoj županiji, koje su investitori predvidjeli za svoje megaprojekte. Danas smo svi skupa zajedno sa predstavnicima inicijativa iz 4 županije došli ovdje odlučno reći 'ne' takvim investicijama. Takve megainvesticije znače mega zagađenje, zraka, vode i tla. Takve megainvesticije znače opterećenje na infrastrukturu, cestovnu, energetsku i vodoopskrbnu. Takve megainvesticije znače devastaciju hrvatskog peradarskog sektora, jer su predvidjele 4 puta veću proizvodnju od svega što se danas u Hrvatskoj u tom sektoru proizvede. Takve megainvesticije ne želimo, jer u konačnici, kad spojite sve loše efekte takvih megainvesticija, dobit ćete zasigurno i lošiju sliku danas-sutra demografske ionako narušene ravnoteže u ovim krajevima", rekla je.

Siščani prosvjeduju protiv izgradnje megalomanskih uzgojnih i klaoničkih pogona pilića

“Ovo nije samo lokalni problem. Ovo je pitanje budućnosti Hrvatske!”, poruka je s jednog transparenta. Prema procjenama organizatora, u Sisku se okupilo oko 500 prosvjednika iz različitih dijelova Hrvatske. “Ako sada ne stanemo zajedno, šaljemo poruku da je profit važniji od građana“, poručili su.

Prosvjednici su istaknuli transparente s porukama poput: „Profit njima, smrad nama!“, „Ne damo Hrvatsku!”“, “Nismo na prodaju!”, „NE megafarmama, DA životu!“ i „NE pilićarskoj eko-bombi!“, “Krikom istine na tišinu Vlade!”...

klaonica pilići prosvjed Sisak

Komentara 9

TO
Torabora19
11:35 25.04.2026.

Tako je, ne želimo ništa samo svjež zrak od kojeg ćemo očigledno i živjeti uskoro......treba ispitati ko ove lezileboviće financira.

Avatar Mi ili Oni
Mi ili Oni
11:39 25.04.2026.

u Njemackoj i Poljskoj radi 3000 mega farmi i klaonica gdje djeca Hrvata ustaju u 4:00 da stignu na posao. Ali to su djeca radnika, a ovi uhljebi sto prosvjeduju svi rade u udrugama, u strankama, njihivo djeca imaju siguran posao, njima je interes da hrvatska se iseli da ima vise mjesta za njihovu djecu.

Avatar Mi ili Oni
Mi ili Oni
11:48 25.04.2026.

SDP je na vlasti u Sisku i u Zupaniji 12 godina, izdali su sve dozvole, cim je dosao HDZ na vlast ove godine, poceli su prosvjedi. Znaci znaju da rade stetu gradu s ovim, ali je vlast bitnija od ljudi i zaposlenja. Prosvjede financira Mozemo preko zagrebackog proracuna preko udruga Zelena Akcija i Ljubitelji zivotinja.

