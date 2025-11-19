Veliki preokret u američkoj politici? Ukrajina iskoristila moćno oružje prvi put otkad je Trump na vlasti

Ukrajina kaže da je lansirala balističke rakete Army Tactical Missile System (ATACMS) na vojne ciljeve u Rusiji. Napad predstavlja prvu upotrebu tog američkog oružja na teritoriju Rusije pod administracijom predsjednika Donalda Trumpa. Također, velika je vjerojatnost da je Ukrajini isporučena nova serija tih traženih raketa. "Ovo je značajan razvoj događaja koji naglašava nepokolebljivu predanost Ukrajine svom suverenitetu", priopćio je Glavni stožer Oružanih snaga Ukrajine. "Unatoč stalnom pritisku ruskih ofenzivnih akcija, Ukrajinci ostaju otporni, pokazujući odlučnost i dosljednost u obrani svoje domovine.“

Ukrajinski dužnosnici nisu pružili pojedinosti o ciljevima ATACMS-a, kao niti o broju lansiranih raketa. Kako navodi The War Zone, novije inačice tih raketa mogu dosegnuti gotovo 320 kilometara, dok prve generacije imaju tek nešto više od polovine tog dometa. Ukrajinski i ruski vojni blogeri sugerirali su da je Ukrajina napala lokacije u ruskoj Voronješkoj oblasti, među kojima i poligon Pogonovo koji se nalazi otprilike 170 kilometara od granice. Međutim, to još uvijek nije neovisno potvrđeno.

Kijev tvrdi da će nastaviti koristiti ATACMS, no misterij je koliko ih još ima na raspolaganju. S obzirom na dugi period između poznatih upotreba, vjerojatno su zalihe bile iscrpljene dulje vrijeme. Trumpova administracija mogla je, također, blokirati upotrebu tog oružja do sada, posebno na ruskom teritoriju, no trenutno nije poznato je li to bio slučaj.

Ukrajina još uvijek raspolaže brojnim američkim lanserima HIMARS i M270 MLRS koji ispaljuju ATACMS. Međutim, posljednja poznata pošiljka tih projektila, koju je odobrio bivši američki predsjednik Joe Biden, stigla je u proljeće. U ožujku je Associated Press izvijestio da je Ukrajini ponestalo ATACMS-a. Američki dužnosnik tada je rekao novinskoj agenciji da je "Ukrajina ukupno dobila manje od 40 takvih raketa te da ih je potrošila krajem siječnja“.

Prva serija od oko 20 starijih ATACMS-a kraćeg dometa stigla je u Ukrajinu u listopadu 2023. godine. Ukrajina je ograničen broj tih vrijednih raketa koristila s velikim učinkom. Inačice duljeg dometa, koje su uvedene u rat tek u proljeće 2024., prvi put su upotrijebljene u valu napada diljem Krimskog poluotoka. Posljednji zabilježeni slučaj ukrajinskog napada ATACMS-om unutar Rusije bio je 14. siječnja, u sklopu masovnog napada koji je uključivao i britanske krstareće rakete Storm Shadow te dalekosežne besposadne letjelice. To se dogodilo u posljednjim danima administracije Joea Bidena.

Glavni razlog ograničenog broja ATACMS-a isporučenih Ukrajini jest zabrinutost američkih dužnosnika za vlastite zalihe. Međutim, u prosincu 2023. američka vojska počela je primati prve serije balističkih raketa Precision Strike Missile (PrSM). Vojska, koja PrSM vidi kao nasljednika ATACMS-a, u rujnu 2023. izjavila je da dolazak tog oružja može smanjiti rizike povezane s davanjem ATACMS-a Ukrajini. Prema tome, moguće je da su isporuke PrSM-a oslobodile dodatne ATACMS-e za Ukrajinu. Iako je ATACMS imao značajne učinke na bojištu, nikada nije bio ključan - upravo zbog izuzetno malih količina koje su isporučene.