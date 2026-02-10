Macron: Imamo dvostruku krizu. Ako ništa ne poduzmemo, Europa će za pet godina biti pometena

Europa je uvijek propadala kad je bila spora i podijeljena, ustvrdio je francuski predsjednik Emmanuel Macron te kao primjer naveo financijsku krizu koja je došla iz Sjedinjenih Američkih Država, ali je puno jače pogodila Europu koja nije zajedno djelovala. Govoreći o ruskoj invaziji Ukrajine, Macron je istaknuo kako je to bio šok za Europu, no kako su sankcije uvedene za samo 48 sati.

- Bilo je uvreda i zastrašivanja prema Grenlandu, a onda iznenada povlačenje. I svi misle da je gotovo. Svi moraju shvatiti da kriza koju proživljavamo predstavlja duboki geopolitički lom. To pogađa sve Europljane. Zapravo imamo dvostruku krizu. Na komercijalnoj razini tu je kineski tsunami, a istovremeno imamo mikrosekundnu nestabilnost na američkoj strani - kazao je Macron za Süddeutsche Zeitung pa komentirao što iza toga slijedi.

- Moramo se zapitati želimo li biti gledatelji ili akteri. Ako želimo biti gledatelji, to vodi u sretnu podložnost. Ne smetamo nikome, pokušavamo biti fini prema Amerikancima, a s Kinezima nastavljamo kao i prije. Kažem vam, ako ništa ne poduzmemo, Europa će za pet godina biti pometena. Pogledajte koliko je brzo kemijska industrija okrenuta naglavačke. U nekim segmentima sve smo izgubili. Pogledajte koliko su automobilska industrija i industrija alatnih strojeva u osamnaest mjeseci okrenute naglavačke. Sve se to ubrzalo - kaže.

Na pitanje jesu li svi u Europu suglasni s takvom alarmantnom slikom, Macron napominje kako osjećaj hitnosti ionako nije dovoljan. - Mislim da se trenutno nalazimo u fazi koju bih nazvao "grenlandski trenutak“. To je nesumnjivo osvijestilo Europljane. Ali radi se o puno više od samog Grenlanda. U ovoj fazi potpuno smo prepušteni sami sebi, velika skupina od 450 milijuna ljudi koja je uvijek mislila da će joj netko pomoći - rekao je.

- Moramo Europu promišljati kao moć koju stvaramo zajedno. Moramo se moći zaštititi od ostatka svijeta - dodao je Macron te naglasio kako se već devet godina zalaže za suvereniju i neovisniju Europu. - Mislim da je konceptualni preokret ostvaren i da smo donijeli mnoge mjere koje su prije nekoliko godina bile nezamislive... Ali danas Europa stoji pred ogromnim izazovom, stoji pred svijetom u neredu - navodi. Pojasnio je kako misli na ubrzanje klimatskih promjena, nesigurnost vezanu uz podršku SAD-a, kraj jeftinije energije iz Rusije te sve veću konkurenciju koja Kina predstavlja.

- Naše tržište je najotvorenije na svijetu. Sada smo počeli bolje štititi sebe. To uključuje istrage Europske komisije o subvencioniranim električnim vozilima. Imali smo pravo to učiniti. Radi se i o zaštiti naših proizvođača čelika od prevelike ponude na našem tržištu. Ako dvije velike sile pred kojima stojimo više ne poštuju pravila Svjetske trgovinske organizacije, moramo se braniti. Inače nestajemo s tržišta - upozorio je

- Ne ulažemo dovoljno u obranu i sigurnost, u ključne tehnologije i ekološku transformaciju, u umjetnu inteligenciju i kvantnu tehnologiju. To su tri bitke koje treba dobiti. Ulažemo mnogo manje od Kineza i Amerikanaca - ističe Macron te dodaje kako to treba biti zajedničko europsko ulaganje. Za buduća ulaganja, kaže, treba stvoriti zajednički kapacitet zaduživanja.

Govoreći o ratu u Ukrajini, francuski predsjednik ističe kako posljednjih mjeseci traje nova faza sukoba. - Što je tu fazu pokrenulo? Dvije stvari. Prvo, došli smo do točke u kojoj ovaj rat iscrpljivanja doseže svoju završnu fazu - gubici i iscrpljenost na obje strane čine legitimnim pitanje kako ovaj rat završiti. Drugo, Amerikanci su izrazili volju da ga okončaju. Naša geografska pozicija neće se promijeniti, voljeli mi Rusiju ili ne - Rusija će i sutra biti tu. Nalazi se pred našim vratima. Zato je važno da strukturiramo ponovno pokretanje europskog dijaloga s Rusima, bez naivnosti, bez pritiska na Ukrajince, ali i da u tim razgovorima ne budemo ovisni o trećima. Zato sam nekoliko europskih kolega pozvao da ponovno pokrenemo dijalog. Za neke je bilo malo prerano poslati njihove diplomatske savjetnike, kao što smo mi učinili - ustvrdio je Macron.