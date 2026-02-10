'Zgodni Robert' koji je zaveo Mirnesu. S je osuđen, a jedan misterij ostaje: 'Pobjegli su u Srbiju...'

U ponedjeljak je pred Okružnim sudom u Stuttgartu završio proces protiv Roberta S. (32), poznatog kao 'zgodni Robert'. Nakon samo četiri dana suđenja osuđen je na tri godine i 9 mjeseci zatvora zbog sudjelovanja u spektakularnoj krađi od 1,25 milijuna eura iz tvrtke za prijevoz novca u Stuttgartu 2022. godine. Ključno pitanje i dalje ostaje bez odgovora: gdje je nestao veći dio novca? Slučaj je izazvao veliku pažnju diljem Njemačke. Glavna počiniteljica brzo je otkrivena, Mirnesa S. (45), bivša zaposlenica tvrtke Prosegur. Kako su pisali mediji podrijetlom je iz BiH i ima nadimak 'Miki'. Dana 14. listopada 2022. tijekom pauze kolega spakirala je snopove novčanica u sportsku torbu. Snimke nadzornih kamera brzo su je identificirale, ali ona i njezin pomagač nestali su bez traga.

Mirnesa S. upoznala je Roberta S., koji je 13 godina mlađi, na rođendanskoj zabavi u listopadu 2022. Prema njezinim riječima, zaljubila se u njega, a on ju je navodno nagovorio na krađu. S torbom punom novca pobjegli su preko Europe, najprije u Beč, zatim u Sloveniju, Hrvatsku, Srbiju i na kraju u Crnu Goru. No, Mirnesa S. pobjegla je dalje, a kad je saznala da je za njom raspisana međunarodna tjeralica, predala se policiji. Ljeta 2023. osuđena je na tri godine zatvora, odslužila je dio kazne u Schwäbisch Gmündu i prijevremeno je puštena. Još jedan pomagač dobio je uvjetnu kaznu. Oboje su tvrdili da su vidjeli samo nekoliko desetaka tisuća eura. Od većine novca nema ni traga, javlja Bild.

"Izveli su zajedničku operaciju. Pobjegli su u Srbiju i ne znamo što se nakon toga dogodilo s novcem." Sutkinja je također izjavila: "Okrivljenik nam je više puta lagao.", javlja Swr.de.

Robert S. negirao je sve, a krivicu je svalio na Mirnesu. Uhitili su ga u ljeto 2025. na graničnoj kontroli između Grčke i Sjeverne Makedonije. Na suđenju je tvrdio da je nevin. Govorio je da je bio samo vozač, obećano mu je 10.000 eura koje nikad nije dobio, a glavnu krivicu svalio je na bivšu partnericu nazvavši je 'dobrom glumicom'. Mirnesa S. uzvratila je da je krađa je bila njegova ideja i uvjerena je da on zna gdje je novac.

Sud mu nije povjerovao. Smatrao ga je osobom koja je većinu plijena zadržala za sebe. Unatoč intenzivnim istragama novcu nema traga.