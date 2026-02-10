Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 77
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
ZOI 2026.
#Barkod
#DINAMO
#GRENLAND
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#RAT U UKRAJINI
UŽIVO
Hari Mata Hari stiže u Arenu Zagreb, a Večernji te časti ulaznicama
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
VELIKA PLJAČKA

'Zgodni Robert' koji je zaveo Mirnesu. S je osuđen, a jedan misterij ostaje: 'Pobjegli su u Srbiju...'

Mirnesa
Polizei Stuttgart
Autor
Maša Ilotić Šuvalić
10.02.2026.
u 11:52

Robert S. negirao je sve, a krivicu je svalio na Mirnesu. Uhitili su ga u ljeto 2025. na graničnoj kontroli između Grčke i Sjeverne Makedonije. Na suđenju je tvrdio da je nevin.

U ponedjeljak je pred Okružnim sudom u Stuttgartu završio proces protiv Roberta S. (32), poznatog kao 'zgodni Robert'. Nakon samo četiri dana suđenja osuđen je na tri godine i 9 mjeseci zatvora zbog sudjelovanja u spektakularnoj krađi od 1,25 milijuna eura iz tvrtke za prijevoz novca u Stuttgartu 2022. godine. Ključno pitanje i dalje ostaje bez odgovora: gdje je nestao veći dio novca? Slučaj je izazvao veliku pažnju diljem Njemačke. Glavna počiniteljica brzo je otkrivena, Mirnesa S. (45), bivša zaposlenica tvrtke Prosegur. Kako su pisali mediji podrijetlom je iz BiH i ima nadimak 'Miki'. Dana 14. listopada 2022. tijekom pauze kolega spakirala je snopove novčanica u sportsku torbu. Snimke nadzornih kamera brzo su je identificirale, ali ona i njezin pomagač nestali su bez traga.

Mirnesa S. upoznala je Roberta S., koji je 13 godina mlađi, na rođendanskoj zabavi u listopadu 2022. Prema njezinim riječima, zaljubila se u njega, a on ju je navodno nagovorio na krađu. S torbom punom novca pobjegli su preko Europe, najprije u Beč, zatim u Sloveniju, Hrvatsku, Srbiju i na kraju u Crnu Goru. No, Mirnesa S. pobjegla je dalje, a kad je saznala da je za njom raspisana međunarodna tjeralica, predala se policiji. Ljeta 2023. osuđena je na tri godine zatvora, odslužila je dio kazne u Schwäbisch Gmündu i prijevremeno je puštena. Još jedan pomagač dobio je uvjetnu kaznu. Oboje su tvrdili da su vidjeli samo nekoliko desetaka tisuća eura. Od većine novca nema ni traga, javlja Bild.

"Izveli su zajedničku operaciju. Pobjegli su u Srbiju i ne znamo što se nakon toga dogodilo s novcem." Sutkinja je također izjavila: "Okrivljenik nam je više puta lagao.", javlja Swr.de.

Robert S. negirao je sve, a krivicu je svalio na Mirnesu. Uhitili su ga u ljeto 2025. na graničnoj kontroli između Grčke i Sjeverne Makedonije. Na suđenju je tvrdio da je nevin. Govorio je da je bio samo vozač, obećano mu je 10.000 eura koje nikad nije dobio, a glavnu krivicu svalio je na bivšu partnericu nazvavši je 'dobrom glumicom'. Mirnesa S. uzvratila je da je krađa je bila njegova ideja i uvjerena je da on zna gdje je novac.

Sud mu nije povjerovao. Smatrao ga je osobom koja je većinu plijena zadržala za sebe. Unatoč intenzivnim istragama novcu nema traga. 

U Makarskoj policijski službenici pronašli i oduzeli veliku količinu ilegalnog oružja
Ključne riječi
Njemačka Mirnesa S.

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!