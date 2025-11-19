Naši Portali
ZABRINJAVAJUĆA SITUACIJA

Šokantno izvješće katastrofalnih propusta u obrani: 'Sada smo u ozbiljnoj opasnosti od Rusije'

Britanija
Reuters/PIXSELL
Autor
Maša Ilotić Šuvalić
19.11.2025.
u 08:59

Izvješće dolazi u trenutku pojačanih napetosti s Rusijom i Kinom, te samo nekoliko mjeseci nakon što je premijer Starmer najavio "ratnu spremnost" oružanih snaga.

Ujedinjeno Kraljevstvo nije spremno braniti se od punog vojnog napada, a vlada Keira Starmera je spor i suočena s prijetnjama Rusije i Kine, zaključak je izvješća Odbora za obranu Donjeg doma britanskog parlamenta, objavljenog jučer nakon jednogodišnje istrage. Izvješće, koje je izazvalo buru u britanskoj javnosti i medijima, izričito navodi da Velika Britanija ne ispunjava svoje obveze prema članku 3 NATO-saveza, koji zahtijeva održavanje individualnih i kolektivnih sposobnosti za otpor oružanom napadu. Još alarmantnije, zemlja "gotovo nema" integriranu protuzračnu i proturaketnu obranu domovine, a nedostaje i sveobuhvatan plan za obranu Ujedinjenog Kraljevstva te prekomorskih teritorija poput Falklanda ili Gibraltara.

"Ne smijemo zabijati glavu u pijesak", upozorio je predsjednik odbora Tan Dhesi. Odbor je proveo 11 mjeseci istraživanja, uključujući posjete NATO-ovim lokacijama u Europi i saslušanja vojnih zapovjednika i stručnjaka. Jedan od najsumornijih svjedoka bio je profesor Peter Roberts, suradnik Kraljevskog instituta ujedinjenih službi (RUSI), koji je upozorio da Britanija "gotovo nema" raketnu obranu. "Javnost mora znati istinu: nećemo moći zaustaviti rakete koje dolaze. Neki će ljudi umrijeti, bolnice će biti uništene, a nestat će hrane, vode, struje i kanalizacije", rekao je Roberts, javlja Telegraph.

Bivši načelnik Glavnog stožera britanske vojske, general Lord Richard Dannatt, opisao je izvješće kao "otrežnjujući poziv na buđenje". "Godinama smo gomilali rizike, trošili 'dividende mira' nakon Hladnog rata, a sada smo u ozbiljnoj opasnosti od Putinove Rusije", poručio je Dannatt. Kritike su posebno oštre prema vladi unatoč Strateškom pregledu obrane (SDR) iz srpnja i obećanju povećanja izdataka na 3,5% BDP-a, Program domovinske obrane kasni, a međuresorna suradnja "nije ni blizu potrebnog". Još u srpnju je bivši ministar oružanih snaga Luke Pollard priznao da ni jedna europska članica NATO-a nije zadovoljna ispunjavanjem članka 3. Situaciju dodatno pogoršavaju kronični problemi oružanih snaga: britanska vojska ima samo oko 70.000 potpuno obučenih vojnika – najmanje od Napoleonskih ratova – dok se zalihe municije brzo troše, a regrutacija ne prati odljev kadra.

Izvješće dolazi u trenutku pojačanih napetosti s Rusijom i Kinom, te samo nekoliko mjeseci nakon što je premijer Starmer najavio "ratnu spremnost" oružanih snaga. Odbor zahtijeva hitnu nacionalnu strategiju domovinske obrane, veća ulaganja i brže odlučivanje inače bi, upozoravaju, Velika Britanija mogla postati laka meta u sljedećem velikom sukobu. Vlada je najavila da će pažljivo proučiti nalaze, no oporba optužuje laburiste za neaktivnost. 

Vučić održao izvanrednu sjednicu: 'Hrvati nisu htjeli čekati ni sekundu...'
Rusija Vladimir Putin rat u Ukrajini Velika Britanija

Kupnja