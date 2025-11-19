Čuo se jeziv signal s ruskog 'Radija Sudnjeg dana'? Navodno su spomenuli jednu članicu NATO-a

Tajanstvena ruska radiopostaja UVB-76, poznata i kao ''Radio Sudnjeg dana'', ponovno je izazvala buru spekulacija nakon što je navodno emitirala nekoliko glasovnih poruka, među kojima se ističe jedna koja sadrži riječ – Latvija? Prema zapisima radioentuzijasta i Telegram-kanalu UVB-76 logs, tijekom dana emitirano je navodno najmanje šest do sedam kodiranih poruka u standardnom formatu ruske vojske. Neki mediji su interpretirali poruku kao ''zloslutni signal'' da bi Rusija mogla planirati napad na Latviju.

Međutim, ruski dužnosnici i stručnjaci odbacuju takve interpretacije. Andrej Kartapolov, predsjednik Odbora za obranu Državne dume, više je puta istaknuo da UVB-76 nema nikakve veze s nuklearnim sustavom koji se često spominje u teorijama zavjere. Prema njemu, postaja služi za održavanje frekvencije, testiranje opreme i eventualno slanje kodiranih naredbi u Zapadnom vojnom okrugu Rusije, ali ne i za javne prijetnje. Poruke poput ovih nisu rijetkost. Postaja je aktivna od 1970-ih ili 1980-ih, a glasovne emisije učestalije su tijekom kriza (npr. za vrijeme rata u Ukrajini). Riječi u porukama često su nasumične ili izvučene iz vojnih kodnih knjiga. Na društvenim mrežama reakcije su podijeljene. Dio ruskih korisnika ismijava paniku, dok zapadni korisnici izražavaju zabrinutost. Istodobno, ruski mediji poput Izvestije i portali bliski Kremlju optužuju zapadne novine za „histeriju“ i „traženje senzacionalizma“.

Stručnjaci za radiosignale ističu da su poruke vjerojatno namijenjene unutarnjoj komunikaciji ruske vojske i da javnost nema ključ za njihovo dešifriranje. Slične aktivnosti zabilježene su i ranije ove godine, bez ikakvih posljedica po Baltičke zemlje. Iako poruka s riječju „Latvija“ dolazi u trenutku pojačanih tenzija – uključujući sumnje na ruske sabotaže u Poljskoj, Belgiji i Estoniji – nema dokaza da predstavlja izravnu prijetnju. Latvijske vlasti za sada nisu službeno reagirale na ovo, a NATO nije izdao posebno priopćenje, javlja Daily Mail.