Veliki odaziv na javni poziv: Evo koliko novca će popisivači stanovništva dobiti za tri tjedna rada

Uoči popisa stanovništva, stanova i kućanstava koji će se na jesen odvijati u dvije faze javni poziv zainteresiranima za posao popisivača i kontrolora u drugoj fazi popisa od 27. rujna do 17. listopada izazvao je veliki interes jer je do jučer u Državni zavod za statistiku pristiglo već 2650 prijava.

Za tri tjedana cjelodnevnog angažmana popisivači će kako doznajemo moći u prosjeku zaraditi od 5000 do 6000 kuna. Ovogodišnji popis stanovništva izuzetno je bitan jer bismo nakon njega napokon trebali dobiti registar stanovništva kakav ima većina EU zemalja jer ne možemo javne politike temeljiti na podacima iz popisa 2011. Osobito imajući na umu da godinama imamo više zdravstvenih osiguranika nego stanovnika i više birača od punoljetnih građana.

Prva faza popisa stanovništva trajat će od 13. do 26. rujna kada će se građani moći sami popisivati preko sustava e-Građani. U drugoj fazi od 27. rujna do 17. listopada popisivači izlaze na teren kako bi popisali one koji se nisu sami popisali online, obavili kontrolu i ispravili pogreške nastale samopopisivanjem građana. Kontrolori nadziru rad određenog broja popisivača, daju im smjernice i metodološku pomoć, kontroliraju točnost i obuhvat prikupljenih podataka...

Foto: Patrik Macek/PIXSELL

Inače, referentna točka popisa bit će 31. kolovoza 2021. pa prema konceptu uobičajenog mjesta stanovanja građani koji su uoči referentnog trenutka popisa živjeli u svom mjestu stanovanja godinu dana ili došli u mjesto stanovanja s namjerom da u njemu ostane barem godinu dana ulaze u popis stanovnika Hrvatske. Javni poziv, koji je raspisala glavna ravnateljica DZS-a Lidija Brković, za podnošenje prijava za posao popisivača i kontrolora u drugoj fazi provedbe Popisa stanovništva, kućanstava i stanova otvoren je do 15. srpnja. Javni poziv raspisan je za gotovo 8 tisuća popisivača i oko 1100 kontrolora. Popis će se moći provoditi najdulje do 29. listopada ako se ustanovi da do 17. listopada 2021. nisu popisane sve popisne jedinice.

Popisivači će na terenu prikupljati podatke tijekom cijelog dana uključujući subote i nedjelje kada će biti najviše angažirani i kada su obitelji uglavnom kod kuće, stoga je nužno da nemaju drugih poslovnih/ školskih obveza. Popisivači i kontrolori mogu biti punoljetni hrvatski državljani s prebivalištem ili reguliranim boravištem u Hrvatskoj s najmanje završenom srednjom školom te trebaju poznavati rad na računalu.

Bodovnu prednost pri odabiru kandidata imat će oni s višom razinom obrazovanja, iskustvom rada na prijašnjim popisima/anketama, dobrim poznavanjem rada na računalu, studenti i nezaposleni. Na pitanje trebaju li popisivači i kontrolori biti cijepljeni protiv COVID-19 iz DZS-a nam odgovaraju da je preporuka Stožera civilne zaštite i epidemiologa da se popisivači svakako cijepe. To će uz pridržavanje epidemioloških mjera, cijeli proces učiniti sigurnijim.Zanimalo nas je i koliko će konkretno biti plaćeni popisivači i kontrolori.

– Popisivač će zaraditi za svako popisano kućanstvo 4 kn, za stan 4 kn, za svaku popisanu osobu u kućanstvu 8 kn i za svaku pribavljenu kontrolnu šifru od kućanstva koje se samostalno uspješno popisalo u prvoj fazi putem sustava e-Građani popisivač će zaraditi 8 kn. Za samačko kućanstvo popisivač će dobiti 16 kn (4 kn stan, 4 kn kućanstvo, 8 kn osoba), za tročlanu obitelj zaradit će 32 kn. U prosjeku popisivač će moći zaraditi 5000-6000 kuna, ovisno o broju zaduženih popisnih jedinica. Kontrolori će zaraditi fiksno 6000 kn – kažu iz DZS-a.

Posljednje procjene DZS-a pokazivale su da je Hrvatska imala 4,067 milijuna ljudi, no kako se mnogi iseljeni nisu odjavili, realnije je da smo pali ispod četiri milijuna ljudi.

VIDEO: Andrej Plenković o Zlati Đurđević