Velike gužve stvorile su se večeras na ulasku u Hrvatsku iz Srbije, a na graničkom prijelazu Bajakovo čeka se do sat vremena.

Osim na Bajakovu, HAK je izvijestio kako se za ulazak u Hrvatsku na Tovarniku čeka do 30 minuta.

Foto: HAK

Najgore je pak vozačima kamiona i teretnih vozila, koji na Tovarniku čekaju i do četiri sata u kolonama.

Na izlasku iz Hrvatske u Srbiju nema većih zastoja kod osobnih automobila, no teretna vozila zato na Bajakovu moraju čekati do dva sata, a na Tovarniku i do tri sata.