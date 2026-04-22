MEĐUNARODNA OBRAMBENA MISIJA

Velika vojna operacija na pomolu. 30 zemalja planira otvaranje Hormuškog tjesnaca

Šimun Ilić
22.04.2026.
u 10:07

Britanski ministar obrane John Healey istaknuo je da je cilj dvodnevnih razgovora pretvoriti politički dogovor u konkretan vojni plan.

Vojni planeri iz više od 30 zemalja sastali su se u Londonu kako bi započeli izradu konkretne misije za ponovno otvaranje Hormuškog tjesnaca, jedne od najvažnijih pomorskih ruta na svijetu. Sastanak dolazi nakon što je više od deset država prošlog tjedna pristalo sudjelovati u međunarodnoj obrambenoj misiji, pod vodstvom Ujedinjenog Kraljevstva i Francuske, s ciljem zaštite brodova i osiguravanja slobode plovidbe kroz tjesnac, kada se za to steknu uvjeti.

Britanski ministar obrane John Healey istaknuo je da je cilj dvodnevnih razgovora pretvoriti politički dogovor u konkretan vojni plan. "Zadaća danas i sutra je pretočiti diplomatski konsenzus u zajednički plan za zaštitu slobode plovidbe u tjesnacu i podršku trajnom primirju. Uvjeren sam da se u sljedeća dva dana može postići stvaran napredak", rekao je.

Prema navodima britanskih vlasti koje prenosi Sky News, razgovori će biti usmjereni na razradu vojnih kapaciteta, zapovjedne strukture te načina raspoređivanja snaga u regiji. Planovi predviđaju da se operacija pokrene tek nakon što se uspostavi održivo primirje i sigurnosni uvjeti na terenu. Hormuški tjesnac ima ključnu ulogu u globalnoj trgovini energentima, a njegova blokada posljednjih tjedana izazvala je ozbiljne poremećaje na tržištima.

SAD Iran Hormuški tjesnac

Komentara 1

SA
saudinus
10:24 22.04.2026.

Kina?

Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

