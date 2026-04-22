Trump stvara kaos, ni njegovi suradnici ne znaju što će napraviti: 'Nitko ne zna što se događa'

Američki čelnik Donald Trump u posljednje je vrijeme sve oštriji u svojim objavama i javnim nastupima. Otvoreno kritizira i prijeti, a uz to se čini kako često mijenja mišljenje, što mnoge posebno brine kada je riječ o situacijama koje utječu na tisuće života, kao što je pitanje rata na Bliskom istoku. Primjerice, samo dan nakon što je zaprijetio nastavkom bombardiranja, ipak je objavio neodređeno produljenje primirja. Svijet uglavnom ne zna što može očekivati od američkog predsjednika, no s njegovim potezima često nisu upoznati ni njegovi suradnici.

"Nitko u administraciji ne zna što se događa. Koji su planovi. Što uopće sada ciljamo. Sve je samo golemi kaos i nema nikakve odgovornosti“, rekao je za The Telegraph izvor iz Trumpova kruga. Trump je napravio javnu zbrku i oko odlaska njegovog potpredsjednika JD Vance na pregovore u Islamabad. Iz njegove je administracije rečeno kako će Vance voditi pregovore, dok je Trump tvrdio da on neće ići. No, onda je promijenio narativ i rekao da ipak ide u Pakistan. Smatra se da takve situacije pokazuju da je predsjednik sve više odvojen od struktura koje inače usmjeravaju administraciju tijekom ratnih operacija.

Predsjedniku se svakodnevno šalju snimke američkih vojnih uspjeha, ali insajderi kažu da ga se štiti od ratnih neuspjeha. Susie Wiles, Trumpova šefica kabineta, navodno je izrazila zabrinutost da suradnici predsjedniku prikazuju "ružičastu sliku“ rata. Primjerice, jedan od njegovih najbližih saveznika u ovom sukobu je ministar obrane Pete Hegseth koji ratne operacije predstavlja kao božanski odobrene. Predsjednik je čak tvrdio da Hegseth ne želi da rat završi.

"Postoji panika i Bijela kuća shvaća da nitko neće donijeti spas, Europljani neće stupiti na scenu. Na njemu je sada da izađemo iz ovoga. Njegovo strpljenje je kratko i govori ljudima da se više ne želi time baviti“, otkriva izvor za The Telegraph. Jedna je osoba otkrila i kako je Trump postao razdražljiviji, da spava manje i piše neprovjerene objave na Truth Socialu. "Njegove objave su ono što stvara kaos", rekao je diplomat.