Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 37
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#IZBORI U MAĐARSKOJ
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#CIJENE
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
ZBRKA I U BIJELOJ KUĆI

Trump stvara kaos, ni njegovi suradnici ne znaju što će napraviti: 'Nitko ne zna što se događa'

U.S. President Donald Trump delivers remarks to NCAA Collegiate National Champions at the White House in Washington
Foto: Kylie Cooper/REUTERS
1/5
Autor
Dora Taslak
22.04.2026.
u 08:13

Predsjednik Donaldu Trumpu svakodnevno se šalju snimke američkih vojnih uspjeha, ali insajderi kažu da ga se štiti od ratnih neuspjeha

Američki čelnik Donald Trump u posljednje je vrijeme sve oštriji u svojim objavama i javnim nastupima. Otvoreno kritizira i prijeti, a uz to se čini kako često mijenja mišljenje, što mnoge posebno brine kada je riječ o situacijama koje utječu na tisuće života, kao što je pitanje rata na Bliskom istoku. Primjerice, samo dan nakon što je zaprijetio nastavkom bombardiranja, ipak je objavio neodređeno produljenje primirja. Svijet uglavnom ne zna što može očekivati od američkog predsjednika, no s njegovim potezima često nisu upoznati ni njegovi suradnici. 

"Nitko u administraciji ne zna što se događa. Koji su planovi. Što uopće sada ciljamo. Sve je samo golemi kaos i nema nikakve odgovornosti“, rekao je za The Telegraph izvor iz Trumpova kruga. Trump je napravio javnu zbrku i oko odlaska njegovog potpredsjednika JD Vance na pregovore u Islamabad. Iz njegove je administracije rečeno kako će Vance voditi pregovore, dok je Trump tvrdio da on neće ići. No, onda je promijenio narativ i rekao da ipak ide u Pakistan. Smatra se da takve situacije pokazuju da je predsjednik sve više odvojen od struktura koje inače usmjeravaju administraciju tijekom ratnih operacija.

Predsjedniku se svakodnevno šalju snimke američkih vojnih uspjeha, ali insajderi kažu da ga se štiti od ratnih neuspjeha. Susie Wiles, Trumpova šefica kabineta, navodno je izrazila zabrinutost da suradnici predsjedniku prikazuju "ružičastu sliku“ rata. Primjerice, jedan od njegovih najbližih saveznika u ovom sukobu je ministar obrane Pete Hegseth koji ratne operacije predstavlja kao božanski odobrene. Predsjednik je čak tvrdio da Hegseth ne želi da rat završi.

"Postoji panika i Bijela kuća shvaća da nitko neće donijeti spas, Europljani neće stupiti na scenu. Na njemu je sada da izađemo iz ovoga. Njegovo strpljenje je kratko i govori ljudima da se više ne želi time baviti“, otkriva izvor za The Telegraph. Jedna je osoba otkrila i kako je Trump postao razdražljiviji, da spava manje i piše neprovjerene objave na Truth Socialu. "Njegove objave su ono što stvara kaos", rekao je diplomat. 
Ključne riječi
rat na Bliskom istoku Bijela kuća SAD Donald Trump

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!