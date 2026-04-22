Otkrivena prava istina o MAGA influencerici koju su pratili milijuni: 'Novac je samo pljuštao'

MAGA influencerica Emily prikupila je milijune pratitelja objavljujući domoljubni sadržaj i često pozirajući u bikiniju. No, sada je otkriveno kako je iza tog profila zapravo stajao 22-godišnji Indijac koji je tako platio studij medicine. Trebao je novac pa je, uz pomoć umjetne inteligencije, došao na ideju da stvori djevojku prilagođenu MAGA publici, navodi Wired.

Profil je "eksplodirao“, a Emily je u mjesec dana dosegnula 10.000 pratitelja. Svaka bi objava prikupila milijune pregleda i donosila nove pratitelje. Na profilu je stajalo da je Emily medicinska sestra koja usamljenim konzervativnim muškarcima online nudi provokativne objave. Uz to, na profilu su se mogle naći i objave na kojima ona puca iz oružja te ima komentare protiv pobačaja i sličnih tema.

Indijac je počeo i prodavati majice s MAGA motivima te otvorio profil na Fanvueu gdje su pretplatnici mogli pristupiti provokativnom sadržaju. Taj mu je potez donio tisuće dolara mjesečno. "Trošio sam možda 30 do 50 minuta dnevno i zarađivao dobar novac za studenta medicine. U Indiji, čak i na profesionalnim poslovima, ne možeš zaraditi toliko novca", opisao je te dodao: "U biti nisam radio ništa, a novac je samo pljuštao.“ Rekao je da je pokušao stvoriti i liberalnu verziju na Instagramu, no to mu nije uspjelo. "MAGA publika sastoji se od glupih ljudi i oni nasjedaju na to... Ne osjećam da sam varao ljude", ističe.

Instagram je u veljači uklonio profil zbog "prijevarne" aktivnosti, a kasnije je uklonjen i onaj na Facebooku. Student medicine kazao je kako bi u svakom slučaju prestao objavljivati sadržaj Emily.