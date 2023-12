Velika promjena vremena: Pali se meteoalarm, za četiri regije izdana upozorenja zbog bure

Očekuje se većinom slab vjetar, na istoku umjeren sjeverozapadni. Na Jadranu će umjereni sjeverozapadnjak i zapadnjak okrenuti na buru, najprije na sjevernom Jadranu gdje će navečer biti i jaka. Najviša dnevna temperatura od 7 do 11, na Jadranu između 12 i 16 Celzijevih stupnjeva.

Za petak se očekuje pretežno i djelomice sunčano vrijeme na Jadranu, dok će u unutrašnjosti biti umjerene i povećane naoblake. U Gorskom kotaru i Lici te drugdje u višem gorju mjestimice je moguće malo susnježice i snijega . Bit će vjetrovito, u unutrašnjosti uz umjeren do jak sjeveroistočni i sjeverni vjetar, na Jadranu uz jaku i olujnu buru.

VEZANI ČLANCI

Najniža jutarnja temperatura zraka od 0 do 5, duž obale od 6 do 10, a najviša dnevna od 4 do 8 na kopnu i od 9 do 14 °C na Jadranu.