Velika promjena vremena: Nakon malo sunca i topline stižu kiša, grmljavina i snijeg na planinama

Vrijeme u Hrvatskoj ovog vikenda donijet će promjenjive uvjete – od sunčanih razdoblja i toplijih dana do naoblačenja, kiše i čak mogućeg snijega u gorju. U istočnoj Hrvatskoj u subotu će prevladavati sunčano vrijeme, uz povremenu umjerenu naoblaku u noći, ujutro te ponovno navečer. Puhat će slab do umjeren sjeverozapadni i zapadni vjetar, a poslijepodne će okrenuti na jugozapadni i južni. Jutro će donijeti slab mraz, posebno u zapadnoj Slavoniji, dok će danju biti osjetno toplije nego u petak. Središnja Hrvatska očekuje sunčano prijepodne, dok će se od sredine dana postupno naoblačiti sa zapada. Vjetar će u početku biti slab, a popodne mjestimice umjeren jugozapadni. Jutarnje temperature između -2 i 2 °C, ponegdje uz slab mraz, a najviša dnevna do 19 °C, prognozira za HRT Tomislav Kozarić z DHMZ-a.

Na zapadu zemlje i u gorskim predjelima jutro će biti svježije, ponegdje uz mraz po kotlinama. Sunčano će prevladavati prijepodne, a od sredine dana stiže porast naoblake, navečer i poneka kiša. Na sjevernom Jadranu ujutro će puhati bura, pod Velebitom i jaka, a potom će je zamijeniti jugozapadnjak i jugo. More će se nakratko smiriti, no krajem dana ponovno jačati. U Dalmaciji se nastavlja pretežno sunčano i ugodno toplo vrijeme. Jutarnja temperatura bit će između 6 i 11 °C, u unutrašnjosti niža, a danju do 20 °C. Bura i sjeverni vjetar će oslabjeti i okrenuti na sjeverozapadni i jugozapadni, a navečer će zapuhati jugo. More će postupno biti malo do umjereno valovito.

Na jugu Hrvatske slično – svježe jutro, potom sunčano i vedro, uz dnevne temperature od 17 do 19 °C. Nedjelja će donijeti promjenu – u unutrašnjosti kiša, najobilnija na zapadu, a uz pad temperature u gorju će biti i snijega ili susnježice. U ponedjeljak kratkotrajno sunčanije, mjestimice i s maglom ujutro. Od utorka ponovno oblačnije, s povremenom kišom, osobito na istoku. Na moru će u nedjelju prevladavati kiša i grmljavina, lokalno i obilnija oborina. Početkom novog tjedna očekuje se djelomice sunčano vrijeme. Vjetar će s jakog i umjerenog juga postupno okrenuti na buru i sjeverozapadnjak. Temperatura zraka neće znatnije varirati, iako će na sjeveru prolazno biti svježije.

DHMZ je izdao i posebna upozorenja za jako nevrijeme tijekom vikenda. Za subotu je na snazi žuto upozorenje zbog jakog vjetra duž Jadrana i u gorskim predjelima, dok će u nedjelju situacija biti još ozbiljnija, očekuje se obilna kiša i olujan vjetar u većem dijelu Hrvatske. Za obalu je izdano narančasto upozorenje zbog jake i olujne bure, a za područje Istre i Kvarnera čak i crveno upozorenje, što označava vrlo opasne vremenske uvjete.

