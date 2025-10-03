FOTO/VIDEO Snijeg zatrpao dijelove Srbije i BiH: Dio Europe na udaru jake oluje. Evo što čeka Hrvatsku?

Snijeg je zabijelio dijelove Srbije, BiH, a pao je i u Hrvatskoj na Zavižanu. Nacionalni park Sjeverni Velebit objavio je snimke snježne idile. Kako je najavljeno dio Europe pogodit će snažna oluja. Hrvatska će ipak proći malo blaže. Olujni vjetar u Hrvatskoj već stvara velike probleme. ﻿Zbog olujnog vjetra za sav je promet zatvorena ﻿omiška obilaznica (DC533). ﻿Na Jadranskoj magistrali (DC8) između Senja i Svete Marije Magdalene zabrana je prometa za autobuse na kat, vozila s kamp prikolicama i motocikle (I. skupina).

Podsjetimo, Sjeverni Atlantik ostaje izuzetno aktivan dok se približavamo vrhuncu sezone oluja 2025./2026. Dva uragana, Humberto i Imelda, trenutno izvode rijetku meteorološku interakciju poznatu kao Fujiwhara efekt, rotirajući jedan oko drugog u tropskom zapadnom Atlantiku. Prema najnovijim podacima, oluja Amy, nastala iz ostataka uragana Humberto, brzo se pojačava i kreće prema zapadnoj Europi, donoseći potencijalno opasne uvjete u Irsku i Škotsku već u petak. Oluja Amy označava početak sezone i predviđa se da će biti najsnažnija atlantska oluja dosad, piše Severe Weather. Prema najnovijim vremenskim modelima, oluja Amy donijet će značajne utjecaje na Irsku i Škotsku u petak poslijepodne. Očekuju se snažni vjetrovi. Brzine vjetra doseći će 160-190 km/h, posebice na Vanjskim Hebridima, u Sjevernoj Irskoj i duž zapadne obale Škotske. Valovi visoki do 12 metara ugrozit će obalna područja, uz moguće poplave. Orografski učinak na Škotskom visočju, u Irskoj, Walesu i sjevernoj Engleskoj izazvat će obilne kiše, lokalno i preko 150 mm do nedjelje ujutro. U subotu će se oluja premjestiti prema Sjevernom moru, donoseći snažne vjetrove (preko 120 km/h) i visoke valove Nizozemskoj, sjevernoj Njemačkoj i Danskoj. Jak gradijent tlaka i snažna mlazna struja, s brzinama do 350 km/h na 300 mbar (oko 9000 m visine), povećavaju rizik od turbulencija za zračni promet.

U subotu prema prognozi DHMZ-a bit će pretežno sunčano, u prvom dijelu dana na istoku i jugu više oblaka, a prema večeri sa sjeverozapada postupno naoblačenje. U nedjelju umjereno i pretežno oblačno, mjestimice kiša, obilnija na sjevernom Jadranu. U ponedjeljak promjenjivo sa sunčanim razdobljima, a kiša je vjerojatna još uglavnom u Dalmaciji. Vjetar većinom slab, u subotu mjestimice umjeren jugozapadni, osobito u gorskim predjelima, a u ponedjeljak sjeverni i sjeveroistočni. Na Jadranu će tijekom subote jaka bura postupno slabjeti i okrenuti na sjeverozapadni vjetar. Navečer će zapuhati južni vjetar, u nedjelju i jugo koje će biti i jako te naglo okrenuti na jaku i olujnu buru najprije na sjevernom dijelu. Jake bure bit će još i u ponedjeljak. Jutra na kopnu razmjerno svježa, osobito u subotu kad je lokalno moguć slab mraz pri tlu, osobito u Lici i Gorskom kotaru. Dnevna temperatura posvuda bez veće promjene.

"Subotnje jutro na kopnu prohladno uz mogućnost za slab mraz, a dan pretežno sunčan i topliji od petka. No, već nedjelja oblačna i kišovita, osobito u Gorskoj Hrvatskoj, uz jutro osjetno toplije, a danju ponovno svježije. U ponedjeljak razvedravanje, ponegdje uz jutarnju maglu. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, ali u subotu prolazno i jugozapadni. I na Jadranu subota sunčanija, bura će slabjeti, a jačanje juga navečer će najaviti nedjeljnje oblake i mjestimičnu kišu, obilniju na sjevernom dijelu. Tada će jako i olujno jugo okretati na buru i u ponedjeljak se proširiti duž cijele obale i pritom raskidati oblake. Temperatura u postupnom porastu.", prognozirala je za HRT Katarina Katušić, mag. phys. iz DHMZ-a.

A prvi ovosezonski snijeg zabijelio je i dijelove Srbije kao i BiH. Kiša kontinuirano pada južno od Save i Dunava, posebno intenzivno u južnim, centralnim i istočnim krajevima zemlje. Planinski predjeli iznad 800 metara visine i dalje su pod snijegom koji se neprestano gomila. Najveće količine snijega zabilježene su na planinama južne, jugoistočne i jugozapadne Srbije, pri čemu Kopaonik prednjači s 33 cm. Snježne padavine prate mećava i jak vetar, stvarajući pravu zimsku oluju. Snijeg je prekrio Zlatibor, Sjenicu, Crni vrh, Novu Varoš i sva mjesta na nadmorskoj visini preko 800 metara, javlja Telegraf.rs.

U BiH zabijelila se Jahorina.