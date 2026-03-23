HGK U AUSTRIJI

Velika prilika za povratnike: Hrvatska želi dijasporu natrag

23.03.2026.
u 09:22

„U izravnoj komunikaciji s hrvatskom zajednicom vidjeli smo da veliki broj iseljenika ima želju za povratkom. Istovremeno, hrvatsko se gospodarstvo suočava s nedostatkom radne snage

Sve veći broj hrvatskih iseljenika izražava želju za povratkom i radom u domaćim tvrtkama – iskustvo je to Predstavništva HGK u Austriji kroz rad s hrvatskom zajednicom, institucijama i udrugama. Kako bi povezala domaće tvrtke s iseljenim Hrvatima koji razmišljaju o povratku u domovinu i nastavku svoje karijere u Hrvatskoj, Hrvatska gospodarska komora, uz podršku Veleposlanstva Republike Hrvatske u Austriji i pod pokroviteljstvom Ministarstva demografije i useljeništva, organizirala je u Salzburgu događanje Povratak u Hrvatsku – prilika za zaposlenje u hrvatskim tvrtkama.

„U izravnoj komunikaciji s hrvatskom zajednicom vidjeli smo da veliki broj iseljenika ima želju za povratkom. Istovremeno, hrvatsko se gospodarstvo suočava s nedostatkom radne snage. Zato danas ovdje hrvatski iseljenici kroz razgovor s predstavnicima tvrtki mogu saznati koje se to poslovne prilike nude i koje su mogućnosti profesionalnog razvoja. Mi u Hrvatskoj gospodarsko komori želimo našim iseljenicima omogućiti da u trenutku donošenja odluke raspolažu sa svim potrebnim informacijama. Vjerujemo da upravo ovakve inicijative mogu pridonijeti jačanju veza između domovine i hrvatske dijaspore,“ poručio je Luka Burilović, predsjednik HGK.

Ovakvi susreti otvaraju prostor za razmjenu iskustava i očekivanja te za adresiranje izazova s kojima se povratnici najčešće susreću, poput administrativnih procedura ili integracije na tržište rada. Važnost stvaranja poticajnog okruženja za povratak te jačanja veza s iseljeništvom istaknuo je i veleposlanik Republike Hrvatske u Republici Austriji, Daniel Glunčić.

„Vrlo dobri gospodarski pokazatelji potvrđuju stabilan i ohrabrujući razvoj hrvatskoga gospodarstva. Osobito raduje činjenica da mladi ljudi danas u Hrvatskoj imaju vrlo dobre mogućnosti za zaposlenje, profesionalni napredak i izgradnju budućnosti. Stoga, s posebnim zadovoljstvom podržavamo ovaj događaj, koji predstavlja vrijedan doprinos jačanju veza s hrvatskim iseljeništvom i poticanju povratka u Hrvatsku,“ naglasio je Glunčić. Naglasivši da su već uspostavljeni određeni mehanizmi za poticanje povratka, ali i da postoji prostor za jaču koordinaciju, nadovezao se Zvonko Milas, državni tajnik Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske

„Današnji susret pokazuje koliko naši iseljenici i njihovo iskustvo vrijede za razvoj hrvatskog gospodarstva. Cijela Vlada aktivno potiče povratak kroz mjere poput 'Biram Hrvatsku’ i porezne olakšice. Dodatno, pokrenute su i nove inicijative, poput LearnCro aplikacije za učenje hrvatskog jezika, koje dodatno povezuju iseljenike s Domovinom i potiču ih da ponovno grade svoju budućnost u Hrvatskoj,“ rekao je Milas.

