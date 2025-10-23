Velika greška tijekom vježbe Bundeswehra: Policija ispalila hitac na vojnika

Policija je vatrenim oružjem ranila vojnika tijekom velike vježbe Bundeswehra, njemačkih oružanih snaga, u južnom gradu Erdingu, rekli su dužnosnici u srijedu. Glasnogovornik operativnog zapovjedništva Bundeswehra je za dpa rekao da je policija, koju su pozvali lokalni stanovnici, zbog nesporazuma ispalila hitac na vojnika koji je sudjelovao u vježbi. Vojnik je zadobio lakše ozljede, premješten je u bolnicu odakle je u međuvremenu pušten, dodao je glasnogovornik.

Policija je rekla da je odgovarala na izvješća o muškarcu koji je nosio oružje te je rasporedila više jedinica. "Kasnije se ispostavilo da je naoružani pojedinac bio pripadnik njemačkih oružanih snaga koji je bio na mjestu događaja u sklopu vježbe", kazala je policija u priopćenju.

Cilj vježbe "Marshal Power" bio je simulirati borbu iza zamišljene crte bojišnice u obrambenoj situaciji, a uključivala je vojsku, policiju te vatrogasne i spasilačke službe. Neuobičajena karakteristika vježbi jest ta da otprilike 500 vojnika i oko 300 civilnih djelatnika hitnih službi vježbe izvodi na javnim površinama umjesto na zatvorenim vojnim poligonima. Prema Bundeswehru, njome se vježba odgovor na prijetnje u "pozadini", uključujući napade bespilotnim letjelicama, sabotaže i takozvane neregularne oružane snage, odnosno borce koji nisu pripadnici državne vojske.

Scenarij pretpostavlja da je članica NATO-a napadnuta, što bi dovelo do obrane na razini cijelog saveza. Vježbe također pokrivaju kontrolu prometa, lociranje skrivenog oružja, borbu protiv nezakonite trgovine oružjem i zaštitu kritične infrastrukture. Osim toga, vojnici vježbaju obranu od neprijateljskih dronova i raspoređivanje vlastitih.