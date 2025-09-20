Izrael u napadu na Gazu i okolicu ubio najmanje 60 Palestinaca

Izraelska vojska u subotu je nastavila s napadima na grad Gazu i širi Pojas Gaze, uništavajući podzemne tunele i minirane strukture u napadima u kojima je ubijeno barem 60 Palestinaca, prema izjavama zdravstvenih vlasti u Gazi.

Do napada je došlo u trenutku kad se deset zemalja, uključujući Australiju, Belgiju, Veliku Britaniju i Kanadu, službeno u ponedjeljak sprema priznati palestinsku državu, uoči godišnjeg okupljanja čelnika na Općoj skupštini Ujedinjenih naroda.

Pojačana izraelska vojna kampanja u kojoj su ciljane visoke zgrade u gradu Gazi počela je ovaj tjedan uz kopneni napad. Izraelske snage, koje kontroliraju istočna predgrađa grada Gaze, gađaju područja Šeik Radvana i Tel Al-Have odakle će se pozicionirati za napredak na središnje i zapadne dijelove grada. Većina populacije grada Gaze sklonila se u te dijelove. Vojska procjenjuje da je uništila do 20 nebodera u gradu Gazi tijekom protekla dva tjedna.

Također vjeruje, prema izraelskim medijima, da je više od pola milijuna ljudi napustilo grad od početka rujna. Hamas međutim tvrdi da je grad napustilo nešto manje od 300.000 ljudi, dok je 900.000 ljudi i dalje prisutno u gradu, uključujući i izraelske taoce. Vojno krilo Hamasa ranije je na Telegramu objavilo video snimku izraelskih talaca, s upozorenjem da su njihovi životi pod rizikom zbog izraelske vojne operacije u gradu Gazi. Hamas također procjenjuje da je od 11. kolovoza izraelska vojska uništila i oštetila više od 1800 stambenih zgrada u gradu Gazi, i da je uništila više od 13.000 šatora u koje su se sklonile raseljene obitelji.

U gotovo dvije godine rata, u izraelskom napadu na Gazu ubijeno je više od 65.000 Palestinaca, enklavom se proširila glad, uništena je većina zgrada, a raseljena gotovo cijela populacija, u mnogih slučajevima i nekoliko puta. Izrael kaže da je kriza gladi u Gazi preuveličana i da je veći dio krivnje na Hamasu.

COGAT, tijelo izraelske vojske zaduženo za nadgledanje humanitarne pomoći u enklavi, priopćilo je da je Hamas u subotu pucao na UN-ove timove i spriječio otvaranje nove humanitarne rute na jugu Pojasa Gaze. Ni Hamasovi i UN-ovi dužnosnici nisu bili dostupni za komentar.