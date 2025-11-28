Naši Portali
PAO I OPASNI VOĐA

U hrvatskom susjedstvu uhićeni Putinovi plaćenici, evo što su im sve pronašli

Foto: Policija Crne Gore
VL
Autor
Večernji.hr
28.11.2025.
u 10:53

Kodni naziv ove akcije je 'Lugansk', a tijekom pretresa pronašli su i zaplijenili 12,2 kilograma eksploziva, optiku za noćno motrenje, opremu za čišćenje oružja, signalni pištolj, radiostanice, dijelove vatrnog oružja i više komada streljiva različitog kalibra

Mrežu plaćenika koji su ratovali na ukrajinskom bojištu, a bili su na strani Rusije, uhitila je crnogorska policija. Mediji u Podgorici pišu u petak kako je uhićen Danko Savić, državljanin BiH koji živi u Crnoj Gori. Policija vjeruje da je tijekom boravka u ruskim formacijama stekao 1,5 milijuna eura koje su pronašli na njegovom računu. Kodni naziv ove akcije je 'Lugansk', a tijekom pretresa pronašli su i zaplijenili 12,2 kilograma eksploziva, optiku za noćno motrenje, opremu za čišćenje oružja, signalni pištolj, radiostanice, dijelove vatrenog oružja i više komada streljiva različitog kalibra. Policija je pretražila 13 lokacija u Podgorici, Nikšiću i Danilovgradu, a uhićeno je 12 osoba. 'Pronađeno je i oduzeto 24 komada vatrenog oružja, više od 1.000 komada streljiva, više okvira, devet noževa, sablji i bajuneta, kao i uniforme, zastave i druga obilježja formacijskih organizacija i skupina, te drugi predmeti koji se sukladno zakonu mogu oduzeti, a u vezi s ovim i povezanim kaznenim djelima', javlja crnogorska policija i dodaje kako su pronašli kacige, pancirke i brojne vojne uniforme, a tu su i plinska maska, metalni bokser i dokumentacija koja pokazuje vrijednu imovinu, piše portal Vijesti.ba.

 

Dokazi upućuju na to da je Danko Savić sudjelovao u vojnim strukturama Ruske Federacije u Lugansku od 2023. do početka 2025. godine. Najvjerojatnije je bio motiviran financijskom naknadom, a ovo nije prvi put da je uhićen. U lipnju 2025. kod njega je pronađeno 12 kilograma eksploziva zapakiranog u pojasu. Savić je pripadnik Vojske Jugoslavije, a predstavljao se u javnosti kao atman, odnosno kozački zapovjednik, povezujući se s kozačkom vojskom, organizacijom koja je prema nekim navodima povezana sa Središnjom kozačkom vojskom Rusije, koja surađuje s Vladimirom Putinom. Kako pišu tamošnji mediji, kozačka vojska, prema podacima Digitalnog forenzičkog centra stoji iza udruge 'Saveza dobrovoljaca Donbasa'. Akcija 'Lugansk' radi se u koordinaciji s obavještajnim službama država članica NATO-a, a osobe koje su pretraživali pripadnici su 'Balkanske kozačke vojske', 'Crnogorskog kozačkog bratstva' i organizacije 'Noćni vukovi'.

FOTO Dolazak inspektora u kuću Andrije Mikulića koji je uhićen u akciji USKOK-a
1/37
 
 
Ključne riječi
NATO Vladimir Putin Rusija vojska Podgorica Crna Gora

Avatar Sidewinder
Sidewinder
11:31 28.11.2025.

Heroj, pravi heroj potaknut dobrim namjerama i zajedničke istorije dvaju bratskih naroda.

