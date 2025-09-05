Naši Portali
PAO S BALKONA

Oglasila se policija o nesreći u Tisnome: Preminuo 35-godišnji Francuz

stranac (22) pronađen mrtav
Večernji.hr
05.09.2025.
u 15:23

Policijski službenici o događaju će izvijestiti Županijsko državno odvjetništvo u Šibeniku, koje će dalje voditi istragu.

Tragična nesreća dogodila se u srijedu, 3. rujna, u Tisnom gdje je ispred  hotelu Black Pearl, kako smo i ranije pisali, pronađeno beživotno tijelo stranca. Danas se oglasila Policijska uprava šibensko-kninska, prema priopćenju 35-godišnji državljanin Francuske pao je s balkona na terasu hotela i od zadobivenih ozljeda preminuo.

Tijelo je prevezeno na Odjel patologije Opće bolnice u Šibeniku. Policijski službenici o događaju će izvijestiti Županijsko državno odvjetništvo u Šibeniku, koje će dalje voditi istragu.

Kako neslužbeno doznajemo, muškarac je hodao s balkona na balkon na posljednjem, odnosno trećem katu hotela, a policija utvrđuje je li muškarac pao dok je preskakao s balkona jedne sobe u drugu, u što se sumnja, a zasad nema naznaka da je preminuo nasilnom smrću. 

Užas u Tisnom: Poginuo stranac (22), pao je s krova hotela?
Ključne riječi
PU šibensko kninska tragedija Tisno

