Oglasila se policija o nesreći u Tisnome: Preminuo 35-godišnji Francuz

Tragična nesreća dogodila se u srijedu, 3. rujna, u Tisnom gdje je ispred hotelu Black Pearl, kako smo i ranije pisali , pronađeno beživotno tijelo stranca. Danas se oglasila Policijska uprava šibensko-kninska, prema priopćenju 35-godišnji državljanin Francuske pao je s balkona na terasu hotela i od zadobivenih ozljeda preminuo.

Tijelo je prevezeno na Odjel patologije Opće bolnice u Šibeniku. Policijski službenici o događaju će izvijestiti Županijsko državno odvjetništvo u Šibeniku, koje će dalje voditi istragu.

Kako neslužbeno doznajemo, muškarac je hodao s balkona na balkon na posljednjem, odnosno trećem katu hotela, a policija utvrđuje je li muškarac pao dok je preskakao s balkona jedne sobe u drugu, u što se sumnja, a zasad nema naznaka da je preminuo nasilnom smrću.