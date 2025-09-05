VIDEO Uhićen trojac: Lažno se predstavljali kao policajci, otkriveno kako su 'operirali'

Policijski službenici Policijske uprave zagrebačke dovršili su kriminalističko istraživanje nad četvoricom muškaraca u dobi od 25, 29, 29 i 37 godina. Sumnjiče ih za počinjenje pet kaznenih djela prijevare te dva kaznena djela krivotvorenja isprave. Istragom je utvrđeno da su osumnjičeni, koji se poznaju od ranije, djelovali prema unaprijed dogovorenom planu s ciljem stjecanja nezakonite imovinske koristi. Telefonskim pozivima javljali su se starijim osobama i pritom se lažno predstavljali kao policijski službenici koji navodno provode istragu protiv djelatnica banaka.

Kako bi ih uvjerili u priču, govorili su im da je potrebno provjeriti novac koji posjeduju jer bi mogao biti krivotvoren te da će im ga “zamijeniti za pravi”. Kada bi starije osobe povjerovale, na njihovu adresu bi odlazio drugi počinitelj. On se također predstavljao kao policajac, preuzimao novac pod izgovorom da ga mora provjeriti u vozilu i potom nestao.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

"Upravo tada, nakon počinjenja kaznenog djela, osumnjičeni 25-godišnjak i 29-godišnjak zatečeni pored vozila kojim su se koristili te su zbog pružanja aktivnog otpora uz uporabu sredstava prisile - tjelesne snage uhićeni. Prilikom uhićenja, u vozilu i kod osumnjičenih, pronađen je otuđeni novac u iznosu od 20.000 eura. Na adresi stanovanja oštećene na području Peščenice, uhićeni je trećeosumnjičeni 29-godišnjak, dok je četvrtoosumnjičeni 37-godišnjak trenutno u bijegu i za njim se traga" stoji u priopćenju zagrebačke policije.

Tijekom dana, temeljem naloga Županijskog suda u Zagrebu, policija je provela pretrage više domova, drugih prostorija te osobnih automobila osumnjičenih. Tom prilikom pronađeni su novac, više mobilnih uređaja, odjeća koja se koristila prilikom počinjenja kaznenih djela, policijske značke koje nalikuju pravima, kao i vatreno oružje - pištolj marke Crvena Zastava sa streljivom. Uz to, zaplijenjeno je 234,5 grama marihuane te 196 prozirnih vrećica namijenjenih prepakiravanju droge u manje količine radi daljnje preprodaje.

Policija sumnja i da su počinitelji na vozilo koje su koristili prilikom prijevara postavili nepripadajuće registarske pločice. Prema dosadašnjim saznanjima, ukupna materijalna šteta iznosi oko 23.270 eura. Nakon dovršetka kriminalističkog istraživanja, osumnjičeni su predani pritvorskom nadzorniku, dok je nadležnom državnom odvjetništvu upućeno posebno izvješće. Istraga se nastavlja jer postoji sumnja da su isti počinitelji odgovorni i za druga kaznena djela prijevare provedena na sličan način.