U Brazilu i Irskoj uhićeno osam osoba koje su na pretvaranju žena u seksualno roblje 'zaradile' milijune eura

Međunarodna akcija kodnog imena Rhyolite okončana je uhićenjem osam osoba, za koje se sumnja da su bili dio zločinačke organizacije koja je iskorištavala stotine žrtava. Riječ je o zločinačkoj organizaciji čiji su članovi, kako je naveo Europol, mahom bili Brazilci, a sumnjiče se da su trgovali ljudima radi seksualnog iskorištavanja. Uz brazilsku policiju i Europol, u uhićenjima je sudjelovala i irska policija, jer je zločinačka organizacija iz Južne Amerike u Irsku dovodila prisilno dovodila žene koje su potom pretvorene u seksualno roblje. Skupina se sumnjiči i za krivotvorenje dokumenta, pranje novca....

Tijekom međunarodne akcije pretražene su 33 kuće; 29 u Brazilu i četiri u Irskoj pri čemu je uhićeno osam osoba, uključujući i organizatora zločinačke organizacije. Četiri osobe su uhićene u Irskoj, četiri u Brazilu, a identificirano je i 28 žrtva, porijeklom iz Južne Amerike. U pretragama je zaplijenjeno šest plovila, više bankovnih računa je blokirano, luksuzni satovi, kripto novčanik u kojem je bilo najmanje 50.000 eura....

Cijela ova operacija počela je kada je uhićena osoba koja se sumnjičila za seksualno iskorištavanje žena. Istražujući tu osobu, policija je došla do saznanja da ta osoba pripada široj kriminalnoj organizaciji koja je dobro organizirana, specijalizirana za trgovinu ljudima, koja djeluje međunarodno i to još od 2107. Utvrđeno je da već osam godinu djeluju iz Brazila od kud su regrutirali i prevozili žene u Irsku. Žrtve su u potpunosti kontrolirali, a mamili bi ih obećanjima o boljem životu i poslovima. No umjesto u bolji život, žrtve bi uz prijetnje i nasilje bile pretvorene u seksualno roblje koje je bilo prisiljeno "raditi" u Irskoj, ali i diljem Europe. Sumnja se da je kriminalna organizacija zaradila nekoliko milijuna eura na tom "poslu", a istraga se nastavlja kako bi se identificirale i druge žrtve.