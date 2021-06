Olujić: Nije bilo političke volje da se korupcija procesuira dok se nije pojavio Mamić

Bivši predsjednik Vrhovnog suda i bivši glavni državni odvjetnik Krunoslav Olujić ističe da uhićenje osječkih sudaca i njihova upletenost u aferu sa Zdravkom Mamićem nije nikakav poseban događaj koji ne odgovara općoj percepciji javnosti o stanju u pravosuđu.

- Uglavnom se ta percepcija temelji na nekoliko činjenica. Prvo, da je hrvatsko pravosuđe izrazito korumpirano. Druga stvar da je premreženo klasičnim klijentelizam i nepotizmom, što se vrlo lako može vrlo lako može dokazati - rekao je Olujić za RTL Direkt.

Na pitanje misli li da i na drugim sudovima ima slučajeva primanja mita, Olujić odgovara da "posve sigurno postoji".

- Posve sigurno se ove stvari mogu i dokazati, ali nekoliko slučajeva koje su ljudi pokušali utvrditi i ići na koruptivnu djelatnost sudaca jednostavno je palo u početnoj fazi, jer nije bilo političke volje da se takve stvari procesuiraju. Sad kada je ovoga puta iza scene, odnosno iz cijele stvari gospodin Mamić, koji ipak ima svoje ime i prezime, svoje mjesto, ulogu i značenje u Hrvatskoj, pa ako hoćete, na neki način bih se usudio i reći, nekako i nepodijeljenu simpatiju značajnog dijela hrvatskih građana, onda se doista na najgori mogući način potvrđuje ona opća percepcija stanja u hrvatskom pravosuđu, od kojih je jedna bitna karakteristika upravo ova korupcija o kojoj smo sad govorili - kazao je.

Upitan otvara li ovaj razvoj događaja i mogućnost izručenja Mamića iz BiH s obzirom da je Uskok otvorio i novu istragu, Olujić je kazao:

- Bojim se da u konkretnom slučaju se išlo i na proširenje istrage protiv braće Mamić, posebno protiv gospodina Zdravka Mamića i da je glavni cilj praktički na neki način, glavnog državnog odvjetništva ovoga puta optužiti gospodina Mamića za jedno novo kazneno djelo koje je nastalo davanjem mita, koje je počinjeno nakon 2012. godine kada smo potpisali onaj poznati sporazum o međusobnom izručenju s Bosnom i Hercegovinom.

Vjeruje da bi zbog svega ovoga mogla pasti presuda Mamiću, ako ne na Ustavnom sudu, onda na Sudu za ljudska prava u Strasbourgu.

- Pa ono što je posve sigurno i što mi je poznato iz tiska i javnih nastupa braniteljskog tima gospodina Mamića da može podnijeti ustavnu tužbu, što je Mamić preko svojih odvjetnika odnosno branitelja i učinio. Ustavna tužba je značajna. Ona je jako opsežna i ide se manje-više na sve one bitne elemente koje čine sadržaj prava na pravičnom suđenju, za koje branitelj, najvećim dijelom i s pravom, drži da je u postupku pred osječkim županijskim sudom gospodinu Mamiću povrijeđeno. To prije svega mislim na elemente koji su nužni i bitni, a to je da je gospodinu Mamiću trebao suditi nepristrani sud, da su mu morili suditi nepristrani i neovisni suci, da je morao optužnicu zastupati ovlašteni tužitelj. Čini mi se da ovoga puta doista postoje pravni razlozi i pravi elementi koji daju za pravo branitelju, ne gospodinu Mamiću nego njegovom braniteljskom timu, kada sve nade polažu u Ustavni sud, neovisno o tome što je prethodno Vrhovni sud potvrdio prvostupanjsku osuđujuću presudu. Ovoga puta opravdano držim da takva presuda ne bi trebala otići u Strasbourg jer bi najvjerojatnije tamo pali - rekao je.