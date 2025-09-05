Naši Portali
DRAMA NA PANTOVČAKU

Prijetio bombom pred Uredom predsjednika pa pokušao ući u kompleks

Zagreb: Sastanak stru?njaka za Ustav s predsjednicom RH zatvoren za javnost
Goran Stanzl/PIXSELL
VL
Autor
Večernji.hr
05.09.2025.
u 17:13

Policija je muškarca odvela na kriminalističko istraživanje kako bi se utvrdilo ima li u njegovim postupcima elemenata kaznenog djela ili prekršaja

Muškarac srednje dobi izazvao je ujutro incident ispred kompleksa Ureda predsjednika na Pantovčaku, gdje se verbalno sukobio s pripadnicima osiguranja, a navodno je pokušao i neovlašteno ući u prostor, prenosi Jutarnji.hr.

Ubrzo je pozvana policija, koja ga je privela na kriminalističku obradu. Prema neslužbenim informacijama radilo se o 67-godišnjaku iz Zagreba koji je, kako se doznaje, pokušao proći rampu i ući u kompleks, a kada su ga zaštitari zaustavili, počeo je govoriti nepovezano te pritom izjavio da u svom automobilu, parkiranom u blizini, ima bombu.

Zbog te prijetnje odmah je reagiralo osiguranje i pozvalo policiju. Iako je automobil pregledan, pokazalo se da se radilo o lažnoj uzbuni - eksploziv, bomba niti bilo kakvo oružje nisu pronađeni. Policija je muškarca odvela na kriminalističko istraživanje kako bi se utvrdilo ima li u njegovim postupcima elemenata kaznenog djela ili prekršaja, ali i razjasnili razlozi koji su doveli do njegova ponašanja.

bomba ured predsjednika Pantovčak

Komentara 9

Pogledaj Sve
Avatar Idler 3
Idler 3
17:31 05.09.2025.

Muškarac srednje dobi...od 67 let ???

VA
VanjaPlank
17:43 05.09.2025.

Prerano je došao Milanović još spava u to vrijeme.

BU
burza
17:49 05.09.2025.

Sad bude ispalio da su ljevičari ugroženi moraju skrenuti pažnju na sebe

