Prijetio bombom pred Uredom predsjednika pa pokušao ući u kompleks

Muškarac srednje dobi izazvao je ujutro incident ispred kompleksa Ureda predsjednika na Pantovčaku, gdje se verbalno sukobio s pripadnicima osiguranja, a navodno je pokušao i neovlašteno ući u prostor, prenosi Jutarnji.hr.

Ubrzo je pozvana policija, koja ga je privela na kriminalističku obradu. Prema neslužbenim informacijama radilo se o 67-godišnjaku iz Zagreba koji je, kako se doznaje, pokušao proći rampu i ući u kompleks, a kada su ga zaštitari zaustavili, počeo je govoriti nepovezano te pritom izjavio da u svom automobilu, parkiranom u blizini, ima bombu.

Zbog te prijetnje odmah je reagiralo osiguranje i pozvalo policiju. Iako je automobil pregledan, pokazalo se da se radilo o lažnoj uzbuni - eksploziv, bomba niti bilo kakvo oružje nisu pronađeni. Policija je muškarca odvela na kriminalističko istraživanje kako bi se utvrdilo ima li u njegovim postupcima elemenata kaznenog djela ili prekršaja, ali i razjasnili razlozi koji su doveli do njegova ponašanja.